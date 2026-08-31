أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

شهدت أسعار الذهب ،استقرارا، في السوق المحلية،بالتزامن مع تحركات بسيطة لسعر الدولار في البنوك.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026 في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة، 7225 جنيهًا للبيع، مقابل 7175 جنيهًا للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر طلبًا وتداولًا بين المصريين، عند 6320 جنيهًا للبيع، و6280 جنيهًا للشراء.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18، الأقل سعرا ، إلى 5415 جنيهًا للبيع، مقابل 5385 جنيهًا للشراء.

وسجل عيار 14 سعر 4215 جنيهًا للبيع، و4185 جنيهًا للشراء، وهو من الأعيرة الأقل انتشارًا مقارنة بعياري 21 و18.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، حوالي 50560 جنيهًا للبيع، مقابل 50240 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب اليوم

وصل سعر أونصة الذهب في السوق المحلي إلى 224655 جنيهًا للبيع، مقابل 223235 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية

بلغ سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4458.79 دولار أمريكي.

سعر دولار الصاغة اليوم

سجل ما يُعرف بـ"دولار الصاغة"، وهو السعر المتداول في سوق الذهب والصاغة بشكل غير رسمي، نحو 50.38 جنيه، مقارنة بسعر الدولار الرسمي في البنوك الذي بلغ 49.96 جنيه.