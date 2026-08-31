صاحب رسومات الأفروسنتريك يعتذر : خطا غير مقصود وعدلنا خطأنا بأيدينا

تحدث أحد الشباب المشاركين في واقعة الرسم على جدران ميدان التحرير، موضحا حقيقة ما حدث، مؤكدا أن الواقعة جاءت نتيجة خطأ غير مقصود وبحسن نية.

وقال الشاب: « الخطأ اللي حصل غير مقصود تماما وبحسن نية»، مؤكدا أنه مصري وأن هدفه كان الحفاظ على بلده، وليس الإضرار بها أو سرقتها.

وأضاف: «إحنا مصريين مية في المية وهدفنا إن إحنا نحافظ على بلدنا ومش إن حد يسرقها»، موضحا أنه فور رؤية ردود الأفعال على الواقعة، توجه ليلا إلى المكان من أجل إصلاح ما حدث.

وتابع: «ولما شوفنا ردود الأفعال على طول جينا على المكان بالليل ونزلنا عشان نصلحها.. وإن شاء الله يعني ده ما يحصلش تاني».

واختتم الشاب حديثه بتقديم اعتذاره عن الواقعة، قائلا: «وبنعتذر لكم لو فهمتوا أي حاجة حصلت خطأ»، مشددا على أن هدفه كان تحسين شكل البلد، وأن «مصر تبقى في أفضل شكل».