قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الإيراني يتوعد: لا نسعى للحرب.. لكن ردنا سيكون حاسما على أي اعتداء
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 31 - 8 - 2026 والقنوات الناقلة
هل انتشار النمل والحشرات له علاقة بالحسد؟.. دار الإفتاء تجيب
ليبيا في ظلام دامس.. انقطاع الكهرباء يشل طرابلس ومناطق واسعة غرب البلاد
ترامب يفتح النار على الحلفاء: ننفق المليارات ومن طلبنا مساعدتهم رفضوا
سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب
ترامب يحذر: إيران كانت تستهدف دول الخليج.. وامتلاكها النووي كان سيغير شكل الشرق الأوسط
ترامب: سيطرتنا على مضيق هرمز شبه كاملة.. وأزلنا جميع الألغام
بعد انخفاضات كبيرة.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم
دعاء من كلمتين.. رددهما بيقين يشرح صدرك ويفرج كربك
ضربة أمريكية ضد قوات إيرانية لزرع الألغام
10 عبادات يمحو الله بها الذنوب والمعاصي.. واظب عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صاحب رسومات الأفروسنتريك يعتذر : خطا غير مقصود وعدلنا خطأنا بأيدينا

شاب يوضح واقعه الرسم علي جدران ميدان التحرير
شاب يوضح واقعه الرسم علي جدران ميدان التحرير
ميرنا محمود

تحدث أحد الشباب المشاركين في واقعة الرسم على جدران ميدان التحرير، موضحا حقيقة ما حدث، مؤكدا أن الواقعة جاءت نتيجة خطأ غير مقصود وبحسن نية.

وقال الشاب: « الخطأ اللي حصل غير مقصود تماما وبحسن نية»، مؤكدا أنه مصري وأن هدفه كان الحفاظ على بلده، وليس الإضرار بها أو سرقتها.

وأضاف: «إحنا مصريين مية في المية وهدفنا إن إحنا نحافظ على بلدنا ومش إن حد يسرقها»، موضحا أنه فور رؤية ردود الأفعال على الواقعة، توجه ليلا إلى المكان من أجل إصلاح ما حدث.

وتابع: «ولما شوفنا ردود الأفعال على طول جينا على المكان بالليل ونزلنا عشان نصلحها.. وإن شاء الله يعني ده ما يحصلش تاني».

واختتم الشاب حديثه بتقديم اعتذاره عن الواقعة، قائلا: «وبنعتذر لكم لو فهمتوا أي حاجة حصلت خطأ»، مشددا على أن هدفه كان تحسين شكل البلد، وأن «مصر تبقى في أفضل شكل».

واقعه التحرير الرسم علي الجدران جدران التحرير شباب يرسمون علي جدران التحرير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة جديدة للإنترنت المنزلي

الإنترنت طول الشهر بدون انقطاع.. WE تعلن عن باقة جديدة والسعر مفاجأة

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

WE

النت مش هيخلص قبل نهاية الشهر.. WE تفاجئ العملاء بباقة جديدة والسعر مفاجأة

سيف ابو النجا وياسمين ونجلاء فتحى

نور عيني ابنتي الغالية.. أول تعليق من سيف أبو النجا بعد وفاة ابنته

.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

غدًا.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي.. تفاصيل الساعات الأخيرة وموعد الجنازة

الفنان الراحل محمد التاجي والسعدنى والمحلاوي

الجرح لم يلتئم وظل ينزف..أكرم السعدني يكشف كواليس الساعات الأخيرة لمحمد التاجي

سعر الدولار

انخفاض جديد بجميع البنوك.. سعر الدولار اليوم الأحد

ترشيحاتنا

غياب بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين عن زفاف شقيقته يثير التساؤلات.. التصوير يحسم الجدل

غياب بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين عن زفاف شقيقته يثير التساؤلات.. التصوير يحسم الجدل

انغام

أنغام في أحدث ظهور.. إطلالة جريئة ورسالة تثير فضول جمهورها

ريهام سعيد

ريهام سعيد تنعى ابنة نجلاء فتحي: كنتِ ملاكا يمشي على الأرض

بالصور

عشاء لذيذ صحى..طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الأحمر

طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.

"مش عاملة عمليات تجميل فى جسمي".. الراقصة دينا قبل وبعد

الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..

فيديو

مساعدات

محمد فوزي: عجز دولي عن التعامل مع الممارسات الإسرائيلية بغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد