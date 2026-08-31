ترامب يحذر: إيران كانت تستهدف دول الخليج.. وامتلاكها النووي كان سيغير شكل الشرق الأوسط

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التداعيات التي كان يمكن أن تترتب على امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح لطهران بالحصول على هذا النوع من الأسلحة.

وقال ترامب، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»، إن إيران كانت تستهدف دولًا في المنطقة، بينها الإمارات والبحرين والكويت، معتبرًا أن امتلاكها سلاحًا نوويًا كان سيدفعها إلى استخدامه.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه في حال امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، فإن الشرق الأوسط كان سيواجه تداعيات كارثية، مشيرًا إلى أن إسرائيل كانت ستختفي «بالتأكيد»، بحسب تعبيره.

كما حذر ترامب من أن الولايات المتحدة وأوروبا كانتا قد تصبحان أهدافًا محتملة في مرحلة لاحقة، مؤكدًا أن واشنطن كان عليها التدخل في الشرق الأوسط لمنع إيران من استخدام سلاح نووي ضد إسرائيل أو دول المنطقة، وربما ضد الولايات المتحدة نفسها.

وشدد ترامب على أن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا، معتبرًا أن منع ذلك يمثل ضرورة أمنية للمنطقة وللولايات المتحدة.