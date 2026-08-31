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لو فاتتك هندسة.. 18 معهدا معتمدا للحاسبات ونظم المعلومات أمامك الآن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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لو فاتتك هندسة.. 18 معهدا معتمدا للحاسبات ونظم المعلومات أمامك الآن

التنسيق
التنسيق
عبد العزيز جمال

يواصل مكتب التنسيق إتاحة موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلاب المرحلة الثالثة الناجحين في الثانوية العامة لعام 2026، وكذلك الطلاب المتخلفين عن تسجيل الرغبات في المرحلتين الأولى والثانية، وذلك بحد أدنى 50% لطلاب النظامين الحديث والقديم، وسط اهتمام من الطلاب بالبدائل التعليمية المتاحة أمامهم، خاصة الراغبين في الالتحاق بتخصصات الحاسبات ونظم المعلومات والذكاء الاصطناعي.

وتستمر إتاحة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد حتى الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026، بما يتيح للطلاب فرصة اختيار التخصصات والمعاهد التي تتناسب مع مجموعهم وميولهم الدراسية.


معاهد الحاسبات ونظم المعلومات المتاحة أمام الطلاب

وتتضمن قائمة معاهد الحاسبات ونظم المعلومات الخاصة العالية «شعبة علوم الحاسب ونظم المعلومات» 18 معهدًا، يمكن للطلاب الاختيار من بينها وفقًا للقواعد والحدود المقررة من مكتب التنسيق.

وتأتي قائمة المعاهد على النحو التالي:

  1. المعهد العالي لعلوم الحاسب بالمنيا.
  2. معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات ك 21 – علوم الحاسب.
  3. معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة – علوم حاسب.
  4. المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بالتجمع الخامس – القاهرة الجديدة – علوم حاسب.
  5. المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بـ6 أكتوبر.
  6. الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي – علوم حاسب.
  7. معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة – علوم حاسب.
  8. معهد الفراعنة العالي للحاسب ونظم المعلومات والإدارة – المريوطية الهرم – علوم حاسب.
  9. المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالمنصورة – نظام 2+2.
  10. المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس – القاهرة الجديدة.
  11. أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر – علوم الحاسب.
  12. معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة – الجيزة – علوم الحاسب.
  13. المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق – علوم الحاسب.
  14. المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ – علوم حاسب.
  15. معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة – علوم حاسب.
  16. معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس – القاهرة الجديدة – علوم حاسب.
  17. المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان – علوم حاسب.
  18. المعهد الكندي العالي للحاسبات والذكاء الاصطناعي بمدينة 6 أكتوبر.
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تخصصات الحاسب بدائل مهمة لطلاب الثانوية العامة

وتوفر هذه المعاهد بدائل تعليمية للطلاب الراغبين في دراسة تخصصات علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، خاصة الطلاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على الأماكن المتاحة في بعض كليات الهندسة أو برامج الذكاء الاصطناعي بالجامعات.

وتشهد تخصصات الحاسبات ونظم المعلومات اهتمامًا متزايدًا من طلاب الثانوية العامة، في ظل اتساع مجالات العمل المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وغيرها من التخصصات الرقمية.

استمرار تسجيل الرغبات حتى 2 سبتمبر

ويستمر مكتب التنسيق في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة 2026، إلى جانب الطلاب المتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية، حتى الأربعاء 2 سبتمبر 2026.

ويتيح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب تسجيل وترتيب رغباتهم وفقًا للكليات والمعاهد المتاحة أمامهم، مع ضرورة مراعاة القواعد المنظمة للتنسيق والحد الأدنى المعلن للمرحلة.

ويأتي إتاحة 18 معهدًا معتمدًا للحاسبات ونظم المعلومات ضمن الخيارات التي يمكن للطلاب وضعها في قائمة رغباتهم، بحسب ما يظهر لهم على موقع التنسيق ووفقًا للمجموع والشروط والقواعد المنظمة للقبول.
 

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معاهد الحاسبات والذكاء الاصطناعي أمام الطلاب

وتضم القائمة معاهد تقدم تخصصات مرتبطة بعلوم الحاسب، إلى جانب وجود برامج في بعض المؤسسات التعليمية ترتبط بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.

ويبرز من بينها المعهد الكندي العالي للحاسبات والذكاء الاصطناعي بمدينة 6 أكتوبر، إلى جانب عدد من المعاهد التي تقدم شعبة علوم الحاسب، بما يمنح الطلاب خيارات متعددة عند ترتيب رغباتهم.

ويُنصح الطلاب الراغبون في الالتحاق بهذه التخصصات بمراجعة البيانات الرسمية المتاحة على موقع التنسيق الإلكتروني قبل تسجيل الرغبات، والتأكد من اسم المعهد والتخصص وشروط القبول والحد الأدنى المقرر، حتى يتم اختيار الرغبات بصورة صحيحة خلال الفترة المحددة للتسجيل.

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