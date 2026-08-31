ريهام سعيد تنعى ابنة نجلاء فتحي: كنتِ ملاكا يمشي على الأرض

حرصت الإعلامية ريهام سعيد على نعي ياسمين سيف أبو النجا، ابنة الفنانة نجلاء فتحي، برسالة مؤثرة، استرجعت خلالها ذكريات الطفولة التي جمعتهما، معبرة عن حزنها الشديد لرحيلها.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها بموقع فيسبوك: «حبيبتي وجارتي في بيت إسكندرية وذكريات طفولة كتيرة مالهاش حد»، مؤكدة أنها لا تزال غير مصدقة رحيلها.

وأضافت: «أنا بالرغم من إني مش مصدقة، لكن هو ده مكانك الطبيعي الجنة، لأنك كنتي ملاك ماشي على الأرض، ملاك بجد من غير مبالغة».

وتابعت ريهام سعيد رسالتها بالدعاء للراحلة، قائلة: «يا رب ما تكوني مشيتي متضايقة ولا زعلانة، ولو مشيتي زعلانة، إنتي أكيد دلوقتي أسعد واحدة في الكون، لأنك أكيد في مكان جميل، إنتي تستحقي كل خير».

واختتمت رسالتها بكلمات مؤثرة، قائلة: «ربنا بيختار الناس الكويسه أوي تمشي بدري بيرحمهم. إنتم السابقون ونحن اللاحقون. إنا لله وإنا إليه راجعون،الله يرحمك يا حبيبتي، بحبك أوي أوي أوي».

ياسمين أبو النجا.. الابنة الوحيدة لنجلاء فتحي

رحلت عن عالمنا مساء أمس الأحد، ياسمين أبو النجا، الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي، من زوجها السابق المهندس والفنان سيف أبو النجا، الذي جمعته بها قصة حب انتهت بالزواج خلال فترة السبعينيات، واستمر زواجهما لنحو خمس سنوات، قبل أن يقررا الانفصال، مع استمرار الود والعلاقة الإنسانية بينهما.

وُلدت ياسمين أبو النجا في كنف أسرة فنية؛ فوالدتها الفنانة نجلاء فتحي، إحدى أبرز نجمات السينما المصرية، بينما ينتمي والدها سيف أبو النجا إلى عائلة فنية معروفة، قبل أن يتفرغ لمجاله المهني كمهندس معماري عقب تجربته السينمائية.

ورغم نشأتها في أسرة فنية، لم تختر ياسمين السير على خطى والديها، فلم تدخل مجال التمثيل أو العمل الفني، وفضّلت الحفاظ على خصوصية حياتها بعيدًا عن الإعلام، وهو ما جعل ظهورها نادرًا، ومحل اهتمام الجمهور في كل مرة تظهر فيها.