أسما شريف منير تستعيد ذكرياتها مع ياسمين ابنة نجلاء فتحي: مش قادرة أصدق اللي حصل

استعادت أسما شريف منير ذكرياتها مع ياسمين سيف أبو النجا، ابنة الفنانة نجلاء فتحي، معربة عن حزنها الشديد بعد رحيلها، ومؤكدة أن خبر وفاتها كان صدمة كبيرة لها، خاصة أنها كانت قد تحدثت معها قبل أيام قليلة.

وقالت أسما شريف منير في منشور عبر حسابها على موقع «إنستجرام»: «أنا اتعرفت على ياسمين سنة 2004، لأنها بنت خالة أبو بنتي. حضرت فرحها، وحضرت ولادتها، وشفتها في مراحل وحاجات كتير أوي في حياتها. سافرنا وعشنا مواقف كتير مع بعض».

وأضافت: «وأي حد في الدنيا قابل ياسمين، حتى لو مرة واحدة، عارف إنها كانت من أنضف وأطيب القلوب اللي ممكن تقابلها، بنت محترمة وجميلة وطيبة، عينيها على أهلها وعلى الناس الكبيرة في عيلتها، بنت آدمة مؤدبة وفنانة، عمرها ما زعلت حد بأي شيء، ولا ضايقت حد في الدنيا».

وتابعت أسما شريف منير : «طول عمرها بتضحكنا من كتر طيبتها وسذاجتها والطيبة اللي جواها، وكأنها طفلة عمرها ما كبرت».

واستكملت: «سبحان الله إن يوم ما تيجي تتوفى، تتوفى بأزمة قلبية... لأن قلبها بجد كان من كتر ما هو طيب، كان ضعيف».

وأوضحت أسما: «ياسمين شافت كتير، وشالت كتير، وعمرها ما اتغيرت، ولا قلبها اتغير. طول حياتها بتسأل عليا، وبتطمن على كل الناس اللي حواليها».

وأضافت معبرة عن صدمتها: «أنا مش قادرة أصدق إن ده حصل... خصوصًا إني لسه من كام يوم كنت بتكلم معاها».

وأكدت أسما أن رحيل ياسمين كان صدمة كبيرة على والدها، قائلة: «وأكيد الصدمة على أبو بنتي كبيرة جدًا، لأنها طول حياته كانت بالنسبة له من أهم وأقرب الناس ليه».

واختتمت رسالتها بالدعاء لها، قائلة: «ربنا يا رب يرحمها ويغفر لها، ويسكنها فسيح جناته، ويصبر قلب أهلها وكل اللي بيحبوها. ربنا يجعل كل طيبتها وكل الخير اللي كان في قلبها في ميزان حسناتها ،أنا مش مصدقة، اللهم ثبتها عند السؤال وصبر كل الناس اللي تعرفها.. أرجوكم ادعوا لها».

ياسمين أبو النجا.. الابنة الوحيدة لنجلاء فتحي

رحلت عن عالمنا مساء أمس الأحد، ياسمين أبو النجا، الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي، من زوجها السابق المهندس والفنان سيف أبو النجا، الذي جمعته بها قصة حب انتهت بالزواج خلال فترة السبعينيات، واستمر زواجهما لنحو خمس سنوات، قبل أن يقررا الانفصال، مع استمرار الود والعلاقة الإنسانية بينهما.

وُلدت ياسمين أبو النجا في كنف أسرة فنية؛ فوالدتها الفنانة نجلاء فتحي، إحدى أبرز نجمات السينما المصرية، بينما ينتمي والدها سيف أبو النجا إلى عائلة فنية معروفة، قبل أن يتفرغ لمجاله المهني كمهندس معماري عقب تجربته السينمائية.

ورغم نشأتها في أسرة فنية، لم تختر ياسمين السير على خطى والديها، فلم تدخل مجال التمثيل أو العمل الفني، وفضّلت الحفاظ على خصوصية حياتها بعيدًا عن الإعلام، وهو ما جعل ظهورها نادرًا، ومحل اهتمام الجمهور في كل مرة تظهر فيها.