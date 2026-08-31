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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري يتوعد أمريكا: كل ضربة ضدنا ستقابل برد أشد تدميرا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في الأردن، مؤكدًا أن العملية جاءت ردًا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي الذي استهدف جزيرة لارك قرب مضيق هرمز.

وقال الحرس الثوري، في بيان عاجل، إن قواته استخدمت خلال الهجوم طائرات مسيرة وصواريخ باليستية، مشيرًا إلى استهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين، وما وصفه بأنه بنى تحتية ومواقع تمركز لمقاتلات تابعة للقوات الأمريكية.

وأضاف أن الهجوم يمثل ردًا مباشرًا على ما وصفه بـ«العدوان الأمريكي الصهيوني» على جزيرة لارك، مؤكدًا أن طهران لن تتعامل مع الضربات التي تتعرض لها باعتبارها أحداثًا منفصلة.

وفي لهجة تصعيدية، توعد الحرس الثوري بأن كل إطلاق نار يستهدف إيران سيقابل بردود أشد تدميرًا، محذرًا من أن استمرار العمليات العسكرية ضدها سيؤدي إلى توسيع نطاق الرد الإيراني.

كما شدد الحرس الثوري على أن اللجوء إلى القوة العسكرية لن يكون حلًا لما وصفه بعجز الخصوم عن إضعاف السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز، في إشارة إلى أهمية الممر البحري الاستراتيجي في الصراع الحالي.

الأردن إيران الهجوم الأمريكي الإسرائيلي جزيرة لارك مضيق هرمز

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