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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تطورات تجديد عقد مصطفى شوبير مع الأهلي.. الشرط الجزائي كلمة السر

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
رباب الهواري

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، آخر مستجدات مفاوضات تجديد عقد نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة الحالية.

وأوضح شوبير أن ملف تجديد عقد نجله كان من أسهل الملفات داخل الأهلي خلال السنوات الماضية، قبل أن تتعقد الأمور مؤخرًا بسبب نقطة واحدة تتعلق بالشرط الجزائي، مؤكدًا أن المقابل المادي لم يكن محل خلاف بين الطرفين.

وقال أحمد شوبير إن مفاوضات التجديد بدأت منذ ما يقرب من 3 سنوات، وكانت تسير في فترات بشكل جيد قبل أن تتوقف، إلا أن الأمور أصبحت أكثر جدية خلال الموسم الحالي، خاصة بعد مشاركة مصطفى شوبير في كأس العالم.

وأشار إلى أن مصطفى شوبير لم يطلب أي تعديلات خاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية، مؤكدًا أن المفاوضات المالية تسير وفقًا للاتفاقات الخاصة بلاعبي الأهلي، مثل مروان عطية وإمام عاشور ومحمد هاني وياسر إبراهيم.

وأضاف أن وكيل مصطفى شوبير طلب وضع بند يضمن للحارس إمكانية خوض تجربة احترافية حال وصول عرض مناسب، موضحًا أن المقترح كان يخص الفترة من نهاية الموسم وحتى شهر أغسطس.

وكشف شوبير أن الطرفين توصلا في وقت سابق إلى صيغة بشأن توقيت تفعيل الشرط الجزائي، قبل أن تتغير وجهة نظر النادي الأهلي ويتمسك بعدم وجود شرط جزائي في العقد الجديد.

وشدد الإعلامي على أن مصطفى شوبير متمسك بالاستمرار داخل الأهلي، ولم يضع أي شروط تربط تجديده بقبول عرض الاحتراف الذي تلقاه من نادي كومو الإيطالي.

وأكد أن الحارس يعتبر الأهلي بيته، وأن هدفه الأساسي هو مصلحة النادي، مشيرًا إلى أن فرصة الاحتراف تظل حقًا مشروعًا لأي لاعب، لكن عدم التوصل لاتفاق بشأن الشرط الجزائي لا يعني وجود أزمة بين اللاعب والنادي.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد أن مفاوضات التجديد تسير نحو النهاية، وأن مصطفى شوبير سيواصل مشواره مع الأهلي


 

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