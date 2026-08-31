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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبانة: إمام عاشور أول من جدد عقده في الأهلي

امام عاشور
امام عاشور
ميرنا محمود

أكد الإعلامي محمد شبانة أن تجديد إمام عاشور لعقده مع النادي الأهلي يمثل رسالة واضحة على رغبة اللاعب في الاستمرار داخل القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن اللاعب أصبح أول من جدد عقده بين عدد من لاعبي الفريق الذين كانت الإدارة تتفاوض معهم.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC":"إمام عاشور، بعد تجديد عقده، تكتشف إنه أول لاعب من اللاعبين اللي الأهلي بيفاوضهم مدد عقده، رغم اللي اتقال عنه، وده معناه إنه لا كان عايز يمشي ولا حاجة زي ما الناس كانت بتقول".

وأضاف: "إمام عاشور جدد عقده قبل محمد هاني ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم، وهو فرحان بتمديد عقده مع الأهلي".

وتابع: "إمام لاعب كبير وليه قيمته، وتجديد عقده بيأكد إنه سعيد بالأهلي ومش عايز يمشي".

وعن انتقال مصطفى محمد إلى الدوري التركي، قال شبانة: "مصطفى محمد انضم لقونيا سبور التركي عن طريق آدم وطني مقابل 750 ألف دولار، وده مقابل ضعيف جدًا، وأحمد عبدالله، اللي انضم للأهلي من إنبي، أغلى من مصطفى محمد".

شبانة إمام عاشور الأهلي تجديد امام عاشور

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