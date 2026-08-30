موقف إمام عاشور من مواجهة الأهلي وسموحة

أكد الإعلامي هاني حتحوت، جاهزية إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة سموحة، المقرر إقامتها يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف هاني حتحوت عبر برنامجه "مودرن سبورتس" على قناة "modern mti" إن مصدر في الجهاز المعاون للحسين عموتة أكد مشاركة إمام عاشور في اللقاء الودي اليوم أمام دلفي وأصبح جاهزًا لمباراة الفريق المقبلة أمام سموحة.

واختتم أن إمام عاشور تخلص من الإصابة وأصبح جاهز بشكل كامل وقرار انضمامه لقائمة مباراة الفريق يرجع إلى الحسين عموتة.



ويستعد فريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة سموحة في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

وستنطلق مواجهة الأهلي أمام سموحة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الخميس المقبل على ملعب "القاهرة الدولي".