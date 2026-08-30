إعلام وراثة يستأنف تصوير مشاهده المتبقية نهاية الأسبوع

أكدت الشركة المنتجة ، للمنتج محمد عطية الديب، أن فريق عمل مسلسل «إعلام وراثة» يستعد لاستئناف تصوير العمل نهاية الأسبوع الجاري، بعد الانتهاء من كافة التصاريح اللازمة وإجراء المعاينات الخاصة بمواقع التصوير، استعدادًا لعودة أبطال المسلسل إلى اللوكيشن.

ويستأنف أبطال «إعلام وراثة» تصوير المشاهد المتبقية، وفي مقدمتهم سهر الصايغ، عمرو عبدالجليل، انتصار، كريم عفيفي، أحمد فهيم، صلاح عبدالله، دهب تامر، وعمر محمد رياض، إلى جانب عدد من الفنانين المشاركين في العمل.

وتعمل الشركة المنتجة حاليًا على استكمال التجهيزات النهائية الخاصة بالتصوير، عقب الانتهاء من معاينة مواقع التصوير واستخراج التصاريح، على أن يبدأ الفريق تصوير المشاهد المتبقية خلال الأيام المقبلة.

ومسلسل «إعلام وراثة» من قصة كريم سرور، وإخراج أحمد محمد عبده، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، تمهيدًا لاستكمال مراحل إنتاجه والانتهاء منه خلال الفترة المقبلة.