سعر الذهب في الصاغة الآن

الأحد 30/أغسطس/2026 - 06:00 ص 8/30/2026 6:00:00 AM

ثبت سعر الذهب في تعاملات صباح اليوم الأحد 30-8-2026 بمختلف الأعيرة الذهبية وعلى مستوى محلات الصاغة.

استقرار سعر الذهب

وثبت سعر جرام الذهب بمختلف الأعيرة الذهبية دون تغيير وسط حالة من الترقب داخل السوق المحلي.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تداول له اليوم 6330 جنيها.

تحركات الذهب

وفقد سعر جرام الذهب مقدار 156 جنيها منذ تعاملات أمس .

سعر جرام الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6336 جنيها.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7234 جنيها للشراء و 7160 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6631 جنيها للشراء و 6563 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6330 جنيها للشراء و 6265 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5425 جنيها للشراء و 5370 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4455 دولار للشراء و 4454 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 50.64 ألف جنيه للشراء و 50.12 ألف جنيه للبيع.