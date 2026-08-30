200 سيارة روبوتية في 2026‏.. موسكو توسع تجارب التاكسي ذاتي القيادة

تتجه العاصمة الروسية موسكو إلى توسيع نطاق استخدام سيارات الأجرة ذاتية القيادة خلال عام 2026، في خطوة جديدة لدعم تقنيات النقل الذكي وتعزيز الاعتماد على المركبات الروبوتية في خدمات التنقل.

وكشفت وزارة النقل الروسية أن سيارات التاكسي ذاتية القيادة ستدخل مناطق جديدة داخل موسكو خلال العام الجاري، بعدما اقتصرت التجارب الحالية على نطاقات محددة في العاصمة، إلى جانب مدينتي إنوبوليس في تتارستان وسيريوس في سوتشي.

وتستهدف السلطات الروسية وصول أسطول سيارات الأجرة ذاتية القيادة في موسكو إلى نحو 200 مركبة خلال 2026، على أن يتم تخصيص نصف هذا العدد لتقديم الخدمة للمستخدمين، بينما يستخدم الجزء الاخر في الاختبارات وتطوير أنظمة القيادة الذاتية ورفع كفاءتها.

وتجري شركة ياندكس حاليا اختبارات لمركباتها الروبوتية في عدد من أحياء موسكو، من بينها خاموفنيكي وبريسنينسكي وغاغارينسكي وأكاديميسكي ولومونوسوفسكي ورامنكي وياسينيفو ومارينو وليوبلينو، مع استمرار العمل على توسيع النطاق الجغرافي للتجارب تمهيدا لتقديم الخدمة على نطاق أكبر.

ولا تقتصر خطط روسيا على سيارات الأجرة، إذ تتوقع وزارة النقل نمو استخدام روبوتات التوصيل إلى نحو 20 ألف وحدة بحلول 2027، كما تستهدف زيادة عدد الشاحنات ذاتية القيادة إلى 992 شاحنة في 2028، ثم إلى نحو 4100 شاحنة بحلول 2030.

وتعمل ياندكس على تطوير تقنيات القيادة الذاتية منذ عام 2016، وأجرت اختبارات متواصلة في عدة مناطق روسية، ورغم التطور الذي وصلت إليه المركبات، لا تزال الاختبارات تعتمد على وجود سائق متخصص داخل السيارة، للتدخل عند الحاجة والحفاظ على أعلى مستويات السلامة أثناء التشغيل.