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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إم جي تقدم هيكتور توماهوك الرياضية الجديدة.. عالميًا

إم جي هيكتور توماهوك
إم جي هيكتور توماهوك
صبري طلبه

تواصل إم جي الصينية تعزيز تواجدها في السوق الهندي، من خلال طرح نسختها الجديدة هيكتور توماهوك، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

وتقدم السيارة من خلال نسخة هجينة قابلة للشحن، بالإضافة إلى نسخة اخرى كهربائية بشكل كامل، إلى جانب الكثير من التجهيزات، والتي تشمل وسائل الرفاهية والتحكم.

إم جي هيكتور توماهوك

تصميم إم جي هيكتور توماهوك

تأتي السيارة إم جي هيكتور بهيكل رياضي، إذ يبلغ طولها 4,745 ملليمترًا، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,810 ملليمترات وخلوص أرضي يصل إلى 230 ملليمترًا، ويكتمل المظهر الخارجي بجنوط رياضية ومصابيح أمامية حادة التصميم تعمل بتقنية LED، إلى جانب أقطاب ثنائية على جانبي السقف ومرايا جانبية مزودة بإشارات ضوئية.

نسخة كهربائية بمدى يتجاوز 500 كيلومتر

تتوفر السيارة بإصدار كهربائي بالكامل يعتمد على محرك كهربائي أمامي واحد، يولد قوة تبلغ 201 حصان، بما يعادل 150 كيلوواط، ويرتبط المحرك ببطارية تبلغ سعتها 69.2 كيلوواط ساعة، ومدى قيادة يتجاوز 500 كيلومتر، بينما تصل قدرة الشحن السريع إلى 90 كيلوواط.

إم جي هيكتور توماهوك

منظومة هجينة تجمع المحرك والبطارية

تقدم السيارة إم جي هيكتور توماهوك نسخة هجينة قابلة للشحن، تعتمد على محرك حراري سعة 1.5 لتر يعمل بسحب طبيعي، وتتمثل مهمته في توليد الطاقة ضمن منظومة الدفع.

وتحصل هذه الفئة على بطارية بسعة 20.5 كيلوواط ساعة، وتستطيع السير اعتمادًا على الطاقة الكهربائية وحدها لمسافة تصل إلى 115 كيلومترًا، بينما يتجاوز مدى القيادة الإجمالي 1,100 كيلومتر، ما يمنحها قدرة أكبر على قطع المسافات الطويلة.

إم جي هيكتور توماهوك

أبرز تجهيزات إم جي هيكتور توماهوك

تحصل السيارة إم جي هيكتور توماهوك على شاشة رئيسية للمعلومات والترفيه بقياس 15.6 بوصة، إلى جانب لوحة عدادات رقمية بحجم 8.8 بوصة، وتدعم المنظومة الداخلية التطبيقات الذكية، مع تجهيز السيارة بسقف بانورامي، بينما توفر الإضاءة المحيطية إمكانية الاختيار بين 256 لونًا.

وتضم إم جي هيكتور توماهوك نظامًا صوتيًا مكونًا من 10 سماعات، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي للمقصورة، كما يأتي المقود متعدد الوظائف لتسهيل التحكم في عدد من وظائف السيارة دون الحاجة إلى الابتعاد عن أدوات القيادة، بالإضافة إلى باقة من حساسات الحركة وكاميرات المتابعة، إلى جانب أنظمة المكابح المتطورة.

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