نشأت الديهي عن التضحية من أجل الوطن: روحي فداء لمصر

عبر الإعلامي نشأت الديهي، عن انتمائه وتفانيه في خدمة الوطن، مؤكداً استعداده التام للتضحية بأغلى ما يملك من أجل مصر.

وأقسم الديهي، خلال برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على قناة «Ten» قائلاً: والله العظيم ثلاثة لو طلب مني أن أضحي بحياتي عشان مصر أضحي بحياتي.

وأشار إلى أن هذه التضحية لا تقل عن الدور البطولة والواجب الوطني الذي يقدمه رجال الجيش والشرطة، مضيفاً: «أضحي زي الجنود والضباط اللي ضحوا بحياتهم عشان مصر».

وكان الإعلامي نشأت الديهي، عبر عن غضبه الشديد، في تصريحات تليفزيونية سابقة، من الشائعات والأكاذيب التي يروج البعض على السوشيال ميديا، والافتراء كذباً عليه دون التحقق أو التثبت من صحة هذه التصريحات من عدمه.