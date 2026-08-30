برلماني: فتح الأسواق الأفريقية والعربية أمام المنتجات المصرية يدعم الاقتصاد الوطني

أكد النائب عيد حماد عضو بمجلس النواب، أن التوسع في فتح الأسواق الأفريقية والعربية أمام المنتجات المصرية يجب أن يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز تنافسية الصناعة والزراعة المصرية وزيادة الصادرات وتوفير موارد إضافية من النقد الأجنبي.

وقال حماد في تصريحات خاصة إن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتعزيز حضورها داخل الأسواق الأفريقية والعربية، في ظل تنوع الإنتاج المحلي وامتلاك قاعدة صناعية وزراعية واسعة، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز والاتفاقيات التجارية التي تتيح فرصًا أكبر أمام المنتج المصري للوصول إلى أسواق جديدة.

الانتقال من فكرة التصدير التقليدي

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من فكرة التصدير التقليدي إلى سياسة تستهدف الأسواق بشكل مباشر، من خلال دراسة احتياجات كل دولة والتعرف على طبيعة المنتجات المطلوبة بها، ثم توجيه الإنتاج المصري بما يتناسب مع تلك الاحتياجات من حيث الجودة والمواصفات والأسعار وطرق التغليف.

وشدد على أهمية وضع خطة متكاملة لزيادة صادرات المنتجات المصرية، تشمل الصناعات المختلفة والمنتجات الزراعية والدوائية والغذائية والهندسية ومواد البناء وغيرها من القطاعات القادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.