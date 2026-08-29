برلماني: الدواء المصري قادر على المنافسة في الأسواق الأفريقية والعربية

أكد الدكتور نبيل العطار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قطاع الدواء المصري يمتلك فرصًا واعدة للتوسع في الأسواق الأفريقية والعربية، مشيرًا إلى أن دعم صادرات الدواء والمستلزمات الطبية يمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور الصناعة المصرية في الخارج، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المحلية.

وقال العطار في تصريحات خاصة إن مصر تمتلك قاعدة دوائية كبيرة وخبرات متراكمة في مجالات التصنيع والإنتاج الدوائي، وهو ما يمنح المنتج المصري فرصة قوية للمنافسة في عدد من الأسواق، خاصة مع تنامي احتياجات العديد من الدول الأفريقية والعربية إلى الأدوية والمستلزمات الطبية والمنتجات الصحية.

وأوضح أن التوسع الخارجي في مجال الدواء يحتاج إلى استراتيجية متخصصة للتصدير الصحي، تبدأ بدراسة احتياجات كل سوق على حدة، والتعرف على طبيعة الأمراض الأكثر انتشارًا، والأدوية المطلوبة، والاشتراطات التنظيمية، والمواصفات الفنية التي تحددها الجهات الصحية في كل دولة.

الاعتماد في الأسواق الخارجية

وشدد عضو لجنة الصحة على أهمية مساعدة شركات الدواء المصرية على استيفاء متطلبات التسجيل والاعتماد في الأسواق الخارجية، إلى جانب تسهيل الإجراءات أمام الشركات الراغبة في التوسع، بما يسرع وصول المنتجات المصرية إلى الدول المستهدفة.

وطالب العطار بزيادة التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركات الدواء والمستلزمات الطبية، والعمل على إعداد قاعدة بيانات متكاملة بالأسواق الأفريقية والعربية التي تمثل فرصًا واعدة أمام المنتجات الصحية المصرية، مع تنظيم بعثات تجارية وطبية متخصصة للتواصل المباشر مع الجهات المستوردة والمؤسسات الصحية.

وأشار إلى أن التوسع في تصدير الدواء لا يمثل فقط فرصة لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، لكنه يساهم كذلك في دعم الصناعة الوطنية، وزيادة الإنتاج، ورفع معدلات الاستثمار في القطاع الدوائي، وتوفير فرص عمل، وتعزيز قدرات الشركات المصرية على التطوير والابتكار.

وأكد أن دعم صادرات الدواء يجب أن يتزامن مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة، لأن بناء الثقة في المنتج المصري يمثل العامل الأهم في استمرار وجوده داخل الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة أمامه.