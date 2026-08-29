ميت سريريًا .. نائب لبناني يفجر مفاجأة بشأن مجتبى خامنئي

أثارت تصريحات للنائب في البرلمان اللبناني أشرف ريفي جدلا واسعا بشأن مصير المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، بعدما زعم أن الأخير قد يكون في حالة «موت سريري» أو أنه أُبعد فعليًا عن المشهد السياسي الإيراني، مشيرًا إلى وجود صراع خفي خلف الكواليس للسيطرة على النظام.

وفي تصريحات نقلتها شبكة «النشرة» اللبنانية، اليوم السبت، قال ريفي: «وفقًا لقراءتي، فإن مجتبى خامنئي إما ميت سريريًا أو أن دوره السياسي قد انتهى عمليًا»، مضيفًا أن البيانات التي تنشر باسمه قد تكون جزءًا من محاولة لإعادة ترتيب مراكز القوى داخل النظام الإيراني.

وربط البرلماني اللبناني هذه التطورات بقائد الحرس الثوري أحمد وحيدي، الذي قال إنه يقود «ما تبقى من الحرس الثوري»، ولعب دورًا محوريًا فيما وصفه بـ«الانقلاب الأخير».

واعتبر ريفي أن الخطوات المنسوبة إلى وحيدي تعكس مسعى لتركيز الشرعية الدينية والسياسية في يد جهة واحدة، بما يؤدي إلى إضعاف المنافسين المحتملين داخل النظام.

ورأى النائب اللبناني أن الأزمة الحالية تتجاوز مجرد صراع شخصي على السلطة، معتبرًا أن مقتل المرشد الإيراني السابق علي خامنئي مثّل بداية النهاية لحقبة الأنظمة الدينية ونموذج «ولاية الفقيه» في المنطقة، وأن ما يجري حاليًا هو صراع على ما تبقى من النفوذ.

وفي السياق ذاته، تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطلع الأسبوع، إلى الشائعات المتزايدة بشأن صحة المرشد الإيراني.

وخلال مقابلة مع برنامج غلين بيك، قال ترامب: «لا أعتقد أنه مات، لكنه أصيب بجروح بالغة جدًا».

وأضاف أنه إذا كان خامنئي قد فارق الحياة بالفعل، فإن قادة النظام «يؤدون مسرحية جيدة» عندما يواصلون الادعاء بأنهم يعودون إليه للحصول على المصادقة على القرارات.

وجاءت تصريحات ترامب بعد تقرير نشرته مجلة «ذا أتلانتيك»، أثار تساؤلات حول قدرة نجل خامنئي على إدارة شؤون البلاد.

وفي خضم هذه التكهنات، نشر خلال الليلة الماضية بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي منسوب إلى مجتبى خامنئي، حذر فيه من «القيام بأي عمل يمس بالتماسك الاجتماعي»، داعيًا السلطات إلى تجنب «التصريحات المحبطة التي تضعف الدافع الوطني والجماهيري».

وكان تقرير لموقع «إيران واير»، استند إلى مصدرين مقربين من حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، قد أفاد قبل أسابيع بأن مجتبى خامنئي لم يلتقِ بأي من أعضاء الحكومة منذ الهجوم الأمريكي على مجمع القيادة الإيرانية في 28 فبراير، والذي أسفر عن مقتل والده وعدد من أفراد عائلته.

وبحسب المصادر، تنتشر شائعات واسعة داخل أروقة النظام بشأن تدهور صحة مجتبى خامنئي واحتمال وفاته قريبًا، في ظل غياب تأكيد أو نفي رسمي من السلطات الإيرانية.