القبض على نصاب استولى على أموال المواطنين بزعم استثمارها في المراهنات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط أسيوط) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إستثمارها لهم فى مجال المراهنات والمضاربة فى العملات المشفرة الغير مشروعة والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمحافظة أسيوط، وضُبط بحوزته (26 شريحة خطوط هواتف محمولة لشركات إتصالات مختلفة – 3 حافظات خطوط هواتف محمولة لشركات إتصالات مختلفة - 4 بطاقات دفع إلكترونى – مبلغ مالى"من متحصلات نشاطه الإجرامى" – 9 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.