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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شاب يعتدي على جاره بسلاح أبيض في سوهاج.. والأمن يضبط المتهم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز المنشاة بمحافظة سوهاج واقعة اعتداء مؤسفة، بعدما أصيب شاب في العقد الثالث من العمر بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليمنى؛ إثر تعدي شاب آخر عليه بسلاح أبيض، بسبب خلافات الجيرة السابقة بينهما.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول شخص في العقد الثالث من العمر إلى مستشفى المنشاة المركزي، مصابًا بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليمنى، ويقيم بدائرة مركز المنشاة، وتم التعامل معه طبيًا.

وبسؤال المصاب وشقيقه، وكل منهما العقد الثالث من العمر، ويقيمان بذات الناحية، اتهما شخصًا في العقد الثاني من العمر، ومقيم بدائرة المركز، بالتعدي على المصاب بالضرب باستخدام سلاح أبيض، كان بحوزته، ما نتج عنه إصابته بالصدر، وأوضحا أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات سابقة بين الطرفين بسبب الجيرة.

وكثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها حول الواقعة، وتمكن رجال الشرطة من تحديد مكان المتهم وضبطه، وبحوزته الأداة المستخدمة في الاعتداء.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أن الخلافات السابقة بينهما بسبب الجيرة كانت الدافع وراء تعديه على المصاب.

وتم التحفظ على المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الواقعة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.

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