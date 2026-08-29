الأم رحلت والتوأم نجا.. إنقاذ رحيم وريان من بطن والدتهما بعد وفاتها في سوهاج

في واقعة تختلط فيها مشاعر الفقد بفرحة الحياة، شهد مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج مأساة إنسانية مؤثرة، بعدما توفيت سيدة في منتصف العقد الثالث من عمرها، قبل نحو 10 أيام فقط من موعد ولادتها، بينما كان جنيناها التوأم لا يزالان داخل رحمها، قبل أن ينجح الفريق الطبي في إنقاذهما واستخراجهما على قيد الحياة.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تعرضت السيدة، المقيمة بنجع أبو خضير بدائرة مركز ساقلتة، لحالة إغماء مفاجئة، استدعت نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى ساقلتة المركزي، أملاً في إنقاذها وإنقاذ طفليها اللذين كانت تحملهما في أحشائها.

وفاة الأم وإنقاذ التوأم في سوهاج

وبمجرد وصولها إلى المستشفى، تعامل الفريق الطبي مع الحالة بشكل عاجل، إلا أن محاولات إنقاذ الأم لم تكلل بالنجاح، حيث فارقت الحياة، وسط صدمة وحزن أسرتها، قبل أن تتحول الأنظار إلى الجنينين اللذين كانا لا يزالان على قيد الحياة داخل رحمها.

وكشفت المتابعة الطبية عن استمرار وجود نبض للطفلين، الأمر الذي دفع الفريق الطبي إلى التحرك سريعًا، خاصة أن استمرار وجودهما داخل رحم الأم بعد وفاتها كان يمثل خطرًا على حياتهما، ولم يكن هناك مجال للانتظار.

ودخلت السيدة غرفة العمليات، حيث تمكن الفريق الطبي من إجراء تدخل جراحي عاجل واستخراج الطفلين، قبل نقلهما إلى حضانات المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ومتابعة حالتهما الصحية بشكل مستمر.

واختارت الأسرة للطفلين اسم «رحيم» و«ريان»، ليبدآ حياتهما في ظروف استثنائية، بعدما خرجا إلى الدنيا قبل أيام قليلة من موعد ولادتهما، لكنهما فقدا والدتهما التي لم تمهلها الأقدار فرصة لرؤيتهما أو احتضانهما.

وفي الوقت الذي كان فيه رحيم وريان داخل الحضانة تحت أعين الفريق الطبي، كانت أسرة الأم وأهالي نجع أبو خضير يشيعون جثمانها في جنازة مهيبة، في مشهد مؤلم اجتمعت فيه دموع الفراق مع مشاعر النجاة.