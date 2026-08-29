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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

هواجس شيطانية.. تفاصيل مقتل سوداني وزوجته على يد نجل شقيقته بعين شمس

أرشيفية
أرشيفية
محمد شراط

كشفت التحريات الأولية ملابسات واقعة مقتل رجل من جنوب السودان وزوجته داخل مسكنهما بمنطقة عين شمس، بعدما أقدم ابن شقيقة المجني عليه على التعدي عليهما بسلاح أبيض، إثر خلافات نشبت بينهم، فيما تبين أن المتهم يتلقى علاجًا نفسيًا ويعاني من اضطرابات نفسية.

تفاصيل الواقعة 

ووفقًا للتحريات، كان المتهم يقيم برفقة خاله وزوجته داخل العقار ذاته منذ نحو عام، وخلال الفترة الأخيرة طلب من خاله مبلغًا ماليًا لمساعدته في السفر إلى جنوب السودان، إلا أن طلبه لم يلقَ الاستجابة، ما تسبب في نشوب خلافات بينهما.

وأوضحت التحريات أن المتهم راودته شكوك بأن خاله يريد التخلص منه، كما اعتقد أن المجني عليه يضع له السم داخل الطعام، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته النفسية وتصاعد حالة الاضطراب التي كان يعاني منها.

طعنات نافذة 

وأضافت أن المتهم استل سكينا من داخل المطبخ، واعتدى به على خاله وزوجته، مسددًا لهما عدة طعنات، ما أسفر عن وفاتهما متأثرين بإصاباتهما.

وعقب ارتكاب الواقعة، أرسل المتهم رسالة صوتية «فويس» إلى شقيقه المقيم في أوغندا، أخبره خلالها بما حدث، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد مكانه وضبطه بمنطقة عين شمس.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم التوصل إلى ملابسات الواقعة وضبط المتهم، واقتياده إلى جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وكشف كافة تفاصيل وملابسات الجريمة.

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