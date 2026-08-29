1500 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. كيف أسجل بمنحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة؟

أعلن حسن رداد، وزير العمل، اعتماد صرف منحة المولد النبوي الشريف لعام 2026 للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية لهذه الفئة ومواصلة تقديم أوجه الدعم والحماية لها.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمنحة نحو 373 مليونًا و990 ألفًا و500 جنيه، وتُصرف بواقع 1500 جنيه لكل عامل، ليستفيد منها 249 ألفًا و327 عاملًا في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل.





ويأتي صرف منحة العمالة غير المنتظمة ضمن منظومة متكاملة للرعاية الاجتماعية والصحية التي توفرها الدولة للعاملين في هذا القطاع، بهدف التخفيف من أعبائهم، وتوفير الدعم في المناسبات والأعياد، إلى جانب المساعدات والإعانات والتعويضات التي يتم صرفها في الحالات التي تستدعي ذلك.

موعد صرف منحة المولد النبوي 2026

أوضحت وزارة العمل أن صرف منحة المولد النبوي الشريف لعام 2026 بدأ مساء الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026، ويستمر لمدة شهر كامل، وذلك من خلال منافذ مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

ويتم الصرف خلال مواعيد العمل الرسمية لمكاتب البريد، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، بما يتيح للمستفيدين المسجلين الحصول على مستحقاتهم خلال الفترة المحددة للصرف.

وتبلغ قيمة المنحة 1500 جنيه لكل عامل، بينما يصل إجمالي عدد المستفيدين إلى 249 ألفًا و327 عاملًا على مستوى الجمهورية، بإجمالي تكلفة تبلغ 373 مليونًا و990 ألفًا و500 جنيه.

من يستحق منحة العمالة غير المنتظمة؟

تستهدف منحة العمالة غير المنتظمة المسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل، حيث تعتمد الوزارة على البيانات الرسمية المسجلة لديها لتحديد المستحقين للمنح الدورية.

وأكد وزير العمل استمرار جهود الوزارة في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، والعمل على توسيع وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بها، بما يضمن وصول أوجه الرعاية إلى المستحقين الفعليين، ويساعد الوزارة على تطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئة.

وتشمل منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية عددًا من أوجه الدعم، من بينها المنح الدورية التي يتم صرفها في المناسبات والأعياد، فضلًا عن الرعاية الصحية والاجتماعية والإعانات والتعويضات المقررة في حالات الحوادث.



6 منح سنوية للعمالة المسجلة

يحصل العمال المسجلون ضمن قاعدة بيانات وزارة العمل على ست منح دورية سنويًا، في إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم العمالة غير المنتظمة وتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.

وتشمل المنح السنوية:

منحة شهر رمضان.

منحة عيد الفطر.

منحة عيد الأضحى.

منحة المولد النبوي الشريف.

منحة عيد الميلاد المجيد.

منحة عيد العمال.

وتأتي منحة العمالة غير المنتظمة الخاصة بالمولد النبوي ضمن هذه المنظومة السنوية، التي تستهدف مساندة العمال في المناسبات المختلفة وتوفير دعم مالي لهم بصورة دورية.

كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة؟

شددت وزارة العمل على أن التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لا يتم من خلال روابط أو مواقع إلكترونية مفتوحة، محذرة من الصفحات غير الرسمية التي قد تروج لفتح باب التسجيل الإلكتروني أو تطلب بيانات المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن إدراج العمالة يتم من خلال عمليات الحصر الميداني التي تنفذها مديريات العمل بالتعاون مع الشركات والمقاولين، حيث تُجمع بيانات العمال ويتم تسجيلها داخل قاعدة البيانات الرسمية للوزارة، ثم تخضع للمراجعة والتحقق قبل اعتماد الاستحقاق.

وطالبت الوزارة المواطنين بتجاهل أي صفحات أو روابط غير رسمية تدعي إمكانية التسجيل للحصول على المنحة، والتعامل فقط مع البيانات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، لضمان وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين وتجنب الوقوع ضحية للصفحات الوهمية.

شروط الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة

حددت وزارة العمل عددًا من الضوابط التي يجب توافرها للاستفادة من برامج الدعم المخصصة للعمالة غير المنتظمة، ومن بينها:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يمتلك سجلًا تجاريًا أو نشاطًا اقتصاديًا ثابتًا.

ألا يكون لديه مصدر دخل شهري ثابت.

أن تكون المهنة المثبتة في بطاقة الرقم القومي من المهن اليومية أو غير المنتظمة.

أن يكون الاسم مقيدًا لدى مديرية العمل المختصة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا.

ألا يزيد عمره على 60 عامًا.

وتهدف هذه الشروط إلى توجيه أوجه الدعم إلى الفئات التي تنطبق عليها طبيعة العمالة غير المنتظمة، وضمان عدم وصول المنح إلى غير المستحقين.

كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

أتاحت وزارة العمل خدمة الاستعلام الإلكتروني عن بيانات منحة العمالة غير المنتظمة من خلال موقعها الرسمي، وذلك لتسهيل معرفة حالة الاستحقاق دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار مديريات العمل.

ويمكن للمواطن الاستعلام من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل، ثم اختيار «خدمات المواطنين»، وبعد ذلك الضغط على «العمالة غير المنتظمة»، وإدخال الرقم القومي بصورة صحيحة، ثم الضغط على زر «الاستعلام».

وبعد تنفيذ الخطوات تظهر نتيجة الاستعلام، موضحًا بها موقف المواطن وحالة الاستحقاق وقيمة المنحة في حال كان من المستفيدين المسجلين ضمن قاعدة البيانات الرسمية.



أماكن صرف منحة المولد النبوي

أعلنت الوزارة أن صرف المنحة يتم من خلال منافذ مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، ويستمر لمدة شهر كامل وفق مواعيد العمل الرسمية، مع مراعاة الإجازات والعطلات الرسمية.

وتشير المعلومات الواردة إلى توفير وسائل أخرى للصرف ضمن برامج الدعم، من بينها ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المشاركة والمحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، بهدف التيسير على المواطنين.

وأكدت وزارة العمل أن صرف منحة العمالة غير المنتظمة يستهدف المواطنين المدرجين في قاعدة البيانات الرسمية، مع استمرار عمليات الصرف وفق الجداول الزمنية المحددة في مختلف المحافظات.

جهود مستمرة لحماية العمالة غير المنتظمة

أكد وزير العمل استمرار الوزارة في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة وتحديث قواعد البيانات الخاصة بها، بما يساعد على توسيع نطاق الاستفادة من برامج الرعاية والدعم.

ولا يقتصر الأمر على الدعم المالي، إذ تتضمن المنظومة رعاية اجتماعية وصحية وإعانات وتعويضات في حالات الحوادث، إلى جانب المنح الست التي تصرف سنويًا في المناسبات والأعياد.

وتعكس هذه البرامج توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات التي لا تتمتع بدخل ثابت أو ظروف عمل مستقرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عنها.



وبذلك، تأتي منحة العمالة غير المنتظمة للمولد النبوي الشريف لعام 2026 بقيمة 1500 جنيه للعامل، ضمن حزمة متكاملة من إجراءات الرعاية التي تستهدف دعم هذه الفئة، في الوقت الذي تواصل فيه وزارة العمل عمليات الحصر والتسجيل والتحديث لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

وتستمر عملية الصرف لمدة شهر كامل من خلال مكاتب البريد، بينما يتعين على المواطنين الاعتماد على القنوات الرسمية فقط في معرفة موقف الاستحقاق وأي تعليمات جديدة تتعلق بالمنحة أو ببرامج الرعاية الأخرى.