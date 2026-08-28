خبير : التنمية المستدامة تستهدف الحفاظ على الموارد للأجيال المقبلة

أكد الدكتور أحمد غنيم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة المشروعات والمحاضر بجامعة القاهرة، أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب الحفاظ على الموارد المتاحة وتنميتها بما يضمن استفادة الأجيال المقبلة منها.

وقال غنيم، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، إن مفهوم التنمية المستدامة يشمل الحفاظ على الموارد الأساسية، وفي مقدمتها الأراضي الزراعية والمياه والبيئة، إلى جانب العمل على استحداث موارد جديدة لمواكبة احتياجات المستقبل.

وأوضح أن التوسع العمراني الأفقي وإنشاء المدن الجديدة يمثل أحد الحلول المهمة لمواجهة الزيادة السكانية، مؤكدًا أن هذا التوجه يساعد على تخفيف الضغط عن المناطق المزدحمة والحفاظ على الأراضي الزراعية من التآكل العمراني.

وأشار إلى أن استمرار الزيادة في أعداد السكان خلال العقود المقبلة يتطلب التخطيط المسبق لتوفير احتياجات المواطنين من السكن والخدمات، لافتًا إلى أن التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة يساهم كذلك في الحد من انتشار العشوائيات وتفاقم مشكلات التكدس.

وشدد أستاذ التنمية المستدامة على أهمية استمرار العمل على المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشكل متوازٍ، بما يضمن تحقيق تنمية متكاملة تلبي احتياجات الحاضر وتحافظ على حقوق الأجيال القادمة.