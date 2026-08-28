الله يراك | عالم أزهري يضع المجتمع أمام بديهية حاسمة لإصلاح السلوك

وجّه الدكتور عبدالغني هندي، أحد علماء الأزهر الشريف، رسالة مباشرة إلى أفراد المجتمع، دعا خلالها إلى مراجعة السلوك اليومي واستحضار مراقبة الله سبحانه وتعالى في كل قول وفعل، مؤكدًا أن إصلاح المجتمع يبدأ من الإنسان نفسه.

القيم التي أرساها النبي

وأوضح عبدالغني هندي، خلال حواره مع الإعلامي هشام موسى في برنامج «خط أحمر» على قناة «الحدث اليوم»، أن القيم التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتصر على العبادات والمظاهر الدينية، وإنما تمتد إلى طريقة تعامل الإنسان مع نفسه ومع الآخرين، وتنعكس على أخلاقه وتصرفاته ومسؤولياته.

الرحمة والإحسان وإصلاح القلب

وأشار إلى أن الرحمة والإحسان وإصلاح القلب من الركائز الأساسية لبناء شخصية مستقيمة، مؤكدًا أن التدين الحقيقي يظهر في الأمانة والصدق وحسن المعاملة، وليس في المظهر وحده.

واستشهد عالم الأزهر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»، معتبرًا أن هذا المعنى يمثل قاعدة مهمة لضبط سلوك الإنسان، لأنه يجعله مدركًا أن أفعاله لا تخفى على الله، سواء كان أمام الناس أو بعيدًا عن أعينهم.

مواقف الحياة المختلفة

وطرح هندي سؤالًا على المجتمع والإنسان بشكل عام: هل نستشعر فعلًا أن الله يرانا عندما نتعامل مع الآخرين، ونؤدي أعمالنا، ونتخذ قراراتنا، ونواجه مواقف الحياة المختلفة؟.

وأكد أن استحضار هذا الشعور في الحياة اليومية يمكن أن ينعكس بصورة مباشرة على سلوك الفرد، فيدفعه إلى الالتزام بالصدق والأمانة والرحمة، ويجعله أكثر انضباطًا في علاقاته وتصرفاته.

المشكلات التي تواجه المجتمع

وأضاف أن كثيرًا من المشكلات التي تواجه المجتمع لا يمكن التعامل معها من خلال القوانين أو المظاهر وحدها، وإنما تحتاج إلى إصلاح داخلي يبدأ من الضمير والنية، ثم يتحول إلى سلوك عملي في الحياة.

العلاقة بين الدين والأخلاق

وشدد عالم الأزهر على أن العلاقة بين الدين والأخلاق لا يمكن فصلها، موضحًا أن أثر الإيمان الحقيقي يجب أن يظهر في معاملات الإنسان، وفي طريقة تعامله مع أسرته وزملائه وجيرانه وكل من يلتقي بهم.

واختتم عبدالغني هندي رسالته بالدعوة إلى وقفة صادقة مع النفس، مؤكدًا أن كل شخص مطالب بأن يسأل نفسه بوضوح: هل أعيش وأتصرف وأنا مستحضر أن الله يراني؟، مشيرًا إلى أن الوصول إلى إجابة صادقة عن هذا السؤال يمثل بداية حقيقية لإصلاح الفرد والمساهمة في بناء مجتمع أكثر استقامة وتماسكًا.