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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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إصلاح القلب قبل المظهر | عالم بالأزهر يحدد مفتاح بناء مجتمع يسوده الخير والرحمة

القلب
القلب
محمد البدوي

أكد الدكتور عبدالغني هندي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن صلاح المجتمعات لا يبدأ من القوانين أو الشعارات، وإنما من الإنسان نفسه، موضحًا أن إصلاح القلب وتهذيب السلوك يمثلان الأساس الحقيقي لبناء مجتمع يسوده الاستقرار والتراحم.

سيرة النبي صلى الله عليه وسلم

وأوضح عبدالغني هندي، خلال حواره مع الإعلامي هشام موسى في برنامج «خط أحمر» على قناة «الحدث اليوم»، أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم نموذجًا متكاملًا في بناء الإنسان، من خلال ترسيخ الأخلاق والرحمة وحسن التعامل مع الآخرين، مؤكدًا أن الحاجة إلى هذا المنهج ليست مرتبطة بوقت أو مناسبة بعينها.

وأشار إلى أن القيم التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم تقوم على أساس إيماني عميق، وليست مجرد قواعد للتعامل تحكمها المصالح أو المنفعة المتبادلة، لافتًا إلى أن الرحمة تأتي في مقدمة هذه القيم، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الراحمون يرحمهم الرحمن».

إصلاح الظاهر دون إصلاح القلب

وشدد عالم الأزهر على أن تدين الإنسان لا ينبغي أن يقاس بالمظهر وحده، وإنما بما ينعكس على سلوكه وأخلاقه وطريقة تعامله مع من حوله، موضحًا أن إصلاح الظاهر دون إصلاح القلب لا يحقق الغاية الحقيقية من الدين.

استعادة منظومة القيم

وأضاف أن مواجهة المشكلات التي يعاني منها المجتمع تحتاج إلى استعادة منظومة القيم في الحياة اليومية، وفي مقدمتها الرحمة والصدق والإخلاص والإحسان، مؤكدًا أن الشعارات وحدها لا تستطيع تغيير الواقع ما لم تتحول إلى سلوك وممارسات حقيقية.

ودعا عبدالغني هندي كل إنسان إلى مراجعة نفسه باستمرار، والتأمل في مدى تأثير إيمانه على تصرفاته وعلاقاته بالآخرين، مؤكدًا أن استشعار مراقبة الله يجب أن يكون حاضرًا في كل قول وفعل.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الإحسان ينبغي أن يتحول إلى أسلوب حياة، يبدأ بعلاقة الإنسان بربه، ثم ينعكس على تعامله مع أسرته ومجتمعه وكل من حوله، مشيرًا إلى أن إصلاح الفرد هو الخطوة الأولى نحو إصلاح المجتمع بأكمله.

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