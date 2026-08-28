على أغنية الواد طالع لمين .. محافظ بورسعيد السابق يرقص في حفل زفاف نجله

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً مع مقطع فيديو مبهج يظهر فيه محافظ بورسعيد السابق اللواء محب حبشي يرقص مع نجله في حفل زفافه على أنغام الأغنية الشهيرة "الواد طالع لمين الواد طالع لأبوه".

وظهر في الفيديو لقطات لافتة وتفاعلاً واسعاً من الحضور ورواد مواقع التواصل، حيث ظهر المحافظ السابق وهو يشارك نجله “العريس” الرقص بانسجام وفرحة عارمة ،وسط أجواء عائلية غمرتها السعادة والبهجة.



وحقق الفيديو انتشاراً واسعاً على "فيسبوك" و"تيك توك"، وتداوله الآلاف مع تعليقات تؤكد أن "الفرحة الحقيقية بتكون في لمة العيلة".