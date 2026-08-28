مستشفى الوراق ينجح في إنقاذ حياة شاب تعرض لحادث مروع على الطريق الأوسطي

نجح الفريق الطبي بمستشفى الوراق المركزي في إنقاذ حياة الشاب بدر حسانين غريب والبلغ 24 عاما، ومقيم بمدينة البدرشين، إثر تعرضه لحادث سير مروع على الطريق الدائري الأوسطي، أدى إلى إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ.

وأوضح الدكتور محمد ضياء، مدير مستشفى الوراق المركزي، أن قسم الطوارئ استقبل الحالة وهي في وضع حرج للغاية، وعلى الفور تم تشكيل فريق عاجل من جراحة المخ والأعصاب للتعامل مع الحالة بناءً على التقرير الطبي الأولي الصادر من مستشفى أكتوبر العام، وأُجريت الفحوصات والأشعة اللازمة بشكل عاجل، ودخل المريض غرفة العمليات لإيقاف النزيف والسيطرة على المضاعفات الناتجة عن الكسر.

وأضاف ضياء أن سرعة الاستجابة والتنسيق الفعال بين الأطقم الطبية كانا العامل الحاسم في إنقاذ حياة الشاب، نظرا لأن إصابات الرأس الحرجة تتطلب تدخلاً في دقائق معدودة.

وتأتي هذه الجهود استمرارًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وبإشراف مباشر من الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، لرفع كفاءة خدمات الطوارئ والتدخلات الجراحية الحرجة بمستشفيات المحافظة لضمان تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمواطنين.