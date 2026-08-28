مصرع شخصين وإصابة 28 في حادث تصادم مروع بولاية تيبازة الجزائرية| صور

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 28 آخرين بجروح، في حادث مروري اليوم، بولاية تيبازة شمال الجزائر، بعد اصطدام حافلة لنقل المسافرين بسيارة سياحية، ما أدى إلى انحراف الحافلة وسقوطها في منحدر على الطريق السريع.

وأفادت مصالح الحماية المدنية في تيبازة أن الحادث وقع على مستوى الطريق السريع الرابط بين دواودة وبوسماعيل، في بلدية ودائرة فوكة، حيث تدخلت وحداتها فور تلقي البلاغ، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضحت الحماية المدنية أن الحادث أسفر في حصيلته الأولية عن وفاة شخصين، بينما وتم التكفل بالمصابين ونقلهم إلى المؤسسة الاستشفائية المحلية، في حين تم تحويل جثماني الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث.

وكانت الحصيلة الأولية التي أعلنتها السلطات في وقت سابق قد أشارت إلى 20 مصابًا، قبل أن ترتفع لاحقًا إلى 28 مصابًا، وفق أحدث المعلومات المتداولة بشأن الحادث.

وانتقلت السلطات المحلية إلى موقع الحادث لمتابعة عمليات الإنقاذ والتكفل بالمصابين، فيما تواصل الجهات المختصة إجراءاتها للوقوف على ملابسات التصادم وتحديد أسبابه.

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد الظروف الدقيقة التي سبقت اصطدام الحافلة بالسيارة، بينما تتابع الجهات المختصة الحالة الصحية للمصابين، وسط جهود لاستكمال إجراءات رفع آثار الحادث وتأمين حركة المرور على الطريق.