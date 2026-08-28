بن شرقي يصل إلى الجول العاشر مع الأهلي بهدفه أمام زد

واصل المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تألقه بقميص القلعة الحمراء، بعدما نجح في تسجيل هدف خلال مواجهة زد، المقامة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أشرف بن شرقي يصل إلى الهدف العاشر

ورفع بن شرقي رصيده إلى 10 أهداف مع الأهلي منذ انضمامه إلى صفوف الفريق، ليواصل تقديم الإضافة الهجومية المنتظرة منه، ويؤكد أهميته في تشكيل الفريق خلال الفترة الحالية.

وجاءت أهداف النجم المغربي العشرة بواقع 9 أهداف في بطولة الدوري المصري الممتاز، إلى جانب هدف وحيد في بطولة السوبر المصري.

ويأمل بن شرقي في مواصلة هز الشباك خلال المباريات المقبلة، والمساهمة في تحقيق الأهلي الانتصارات وحصد البطولات، خاصة في ظل المنافسة القوية التي يخوضها الفريق على مختلف الأصعدة.

ويعد هدفه أمام زد محطة جديدة في مسيرة اللاعب مع الأهلي، بعدما أصبح أحد أبرز الأوراق الهجومية بالفريق.

الدوري المصري| بن شرقي يباغت زد بهدف ويعلن تقدم الأهلي

سجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الأول في شباك فريق زد في المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وجاء هدف النادي الأهلي عن طريق المغربي أشرف بن شرقي .



تشكيل الأهلي أمام زد



أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي أمام زد، على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وهادي رياض وعمرو الجزار وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وعلي محمود وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: منصف بقرار.



بدلاء الأهلي

محمد الشناوي وياسين مرعي وياسر إبراهيم وسفيان بن جديدة وأحمد رضا وعمر الساعي وحسين الشحات وكريم فؤاد وأقطاي عبد الله.