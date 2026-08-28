سبب صادم .. لماذا لا يشارك حمزة عبد الكريم مع برشلونة في الدوري؟

تزايدت علامات الاستفهام حول موقف النجم المصري حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة، بعدما غاب عن المشاركة مع الفريق خلال أول مباراتين له في الدوري الإسباني أمام إلتشي وأتلتيك بلباو، رغم النتائج القوية التي حققها النادي الكتالوني في بداية مشواره بالمسابقة.

وتمكن برشلونة من تحقيق فوز كبير على إلتشي بخماسية نظيفة، قبل أن يكرر انتصاره أمام أتلتيك بلباو، ليحصد الفريق 6 نقاط من أول مباراتين، في الوقت الذي ظل فيه حمزة عبد الكريم خارج حسابات المدير الفني هانز فليك.

مفاجأة خلف الكواليس

كشف أحد صناع المحتوى المتابعين لأخبار برشلونة عن تفسير غير متوقع لغياب اللاعب المصري، مرجحًا أن تكون مفاوضات العقد بين إدارة النادي وممثلي حمزة عبد الكريم هي السبب وراء عدم حصوله على فرصة حتى الآن.

وأوضح المحلل الكروي "Mhoni Hiyst"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن اللاعب قد يحصل على دقائق مشاركة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إتمام برشلونة التعاقد مع مهاجم آخر.

وأشار إلى أن استمرار المفاوضات بشأن عقد حمزة ربما يدفع النادي إلى تجنب إشراكه في المباريات خلال الوقت الحالي، خوفًا من تقديمه مستويات قوية أو تسجيله أهدافًا تمنح وكيله موقفًا أقوى أثناء التفاوض على بنود العقد الجديد.

لماذا لا يحصل على فرصة؟

ويرى المحلل أن غياب حمزة لا يرتبط بالضرورة بأسباب فنية، خاصة أن اللاعب قدم مستويات جيدة خلال فترة الإعداد للموسم، وكان من المنتظر أن يحصل على فرصة ولو لدقائق قليلة كبديل.

وأضاف أن مشاركة اللاعب في المباريات الرسمية كان من الممكن أن تساعده على اكتساب الثقة والخبرة، خصوصًا مع اعتماد فليك على بعض اللاعبين الشباب ومنحهم فرصًا لإثبات أنفسهم.

وكانت التوقعات قد أشارت إلى إمكانية ظهور حمزة عبد الكريم خلال مواجهة إلتشي، وربما تسجيل مشاركته الأولى على ملعب كامب نو، إلا أن غيابه عن قائمة المشاركين أمام أتلتيك بلباو زاد من التكهنات بشأن وجود أسباب أخرى وراء تأجيل ظهوره.

العقد يحسم المشهد

وبحسب الرؤية المطروحة، فإن حسم المفاوضات بين برشلونة وممثلي اللاعب قد يكون العامل الأهم في تحديد موعد حصول حمزة على فرصته الأولى مع الفريق الأول.

ويبقى موقف حمزة عبد الكريم مع برشلونة غامضا، في انتظار ما ستسفر عنه الفترة المقبلة، وما إذا كان سيظهر أخيرًا بقميص الفريق ويحصل على الدقائق التي ينتظرها، أم سيستمر غيابه حتى تتضح الصورة بشأن مستقبله التعاقدي.