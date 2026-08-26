جماهير برشلونة تهاجم فليك بسبب حمزة عبد الكريم.. ماذا حدث؟

حقق برشلونة فوزًا كبيرًا على إلتشي بخمسة أهداف دون رد، في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني موسم 2026-2027، لكن الانتصار العريض لم يمنع جماهير الفريق الكتالوني من التعبير عن غضبها تجاه المدرب الألماني هانز فليك بسبب قرار مفاجئ يتعلق بالمهاجم المصري حمزة عبد الكريم.

حمزة عبد الكريم خارج الحسابات

جلس حمزة عبد الكريم على مقاعد بدلاء برشلونة طوال مواجهة إلتشي، ولم يحصل على أي دقيقة للمشاركة، رغم ظهوره بشكل لافت خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، والتي قدم خلالها مستويات جيدة جعلته محل اهتمام ومتابعة من جماهير النادي.

وكانت المباراة قد أصبحت في متناول برشلونة بشكل واضح، خاصة مع اتساع الفارق في النتيجة، الأمر الذي دفع عددًا من المشجعين للتساؤل عن سبب عدم منح المهاجم المصري فرصة للظهور الأول له في الدوري الإسباني.

جماهير برشلونة تهاجم فليك

وعبر مشجعو برشلونة عن استيائهم من قرار فليك عبر منصة «إكس»، حيث أبدى عدد منهم حزنه لعدم رؤية حمزة عبد الكريم داخل أرض الملعب، بينما أكد آخرون أنهم كانوا يتوقعون حصوله على فرصة ولو لدقائق قليلة خلال اللقاء.

ورأى أحد المشجعين أن عدم مشاركة اللاعب المصري رغم تصدره قائمة هدافي برشلونة خلال فترة الإعداد يمثل قرارًا محبطًا، بينما تساءل آخرون عن سبب عدم استغلال المباراة لمنح اللاعب الشاب دقائق تساعده على اكتساب الخبرة في المنافسات الرسمية.

انتقادات تتجاوز مباراة إلتشي

ولم تتوقف الانتقادات عند حدود قرار عدم إشراك حمزة عبد الكريم، إذ ذهب بعض جماهير برشلونة إلى مقارنة موقف اللاعب المصري بما حدث مع مواهب شابة سابقة تحت قيادة فليك.

وأشار أحد المشجعين إلى أن المدرب يمنح اللاعبين الشباب فرصًا خلال المباريات التحضيرية، لكنه يتراجع عن الاعتماد عليهم مع انطلاق منافسات الدوري، مستشهدًا بحالة باو فيكتور في الموسم الماضي.

انتظار الفرصة الأولى

ورغم حالة الغضب الجماهيري، لا يزال حمزة عبد الكريم في بداية تجربته مع الفريق الأول لبرشلونة، وبالتالي تبقى أمامه فرص عديدة لإثبات نفسه والحصول على ثقة الجهاز الفني.

وسيكون التحدي المقبل للمهاجم المصري هو تحويل تألقه في فترة الإعداد إلى حضور مؤثر في المباريات الرسمية، خصوصًا أن جماهير برشلونة بدأت بالفعل في متابعة تطور اللاعب وانتظار لحظة ظهوره الأول بقميص الفريق في الدوري الإسباني.