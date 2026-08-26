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الأرصاد: موجة حارة ورطوبة مرتفعة تجتاح البلاد حتى الاثنين المقبل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: موجة حارة ورطوبة مرتفعة تجتاح البلاد حتى الاثنين المقبل

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد خلال الفترة من يوم الخميس وحتى الاثنين المقبل، مع ارتفاع نسب الرطوبة، بما يزيد الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية عن درجات الحرارة المقاسة في الظل.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

وقالت الدكتورة إيمان شاكر رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، موضحة أن طقس الفترة المقبلة سيكون مائلا للحرارة رطبا في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطبا نهارا على أغلب الأنحاء، وحارا رطبا على السواحل الشمالية، ومائلا للحرارة رطبا ليلا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري تبلغ 37 درجة مئوية والمحسوسة 39 درجة، بينما تبلغ على السواحل الشمالية 32 درجة والمحسوسة 36 درجة، وعلى شمال الصعيد 38 درجة والمحسوسة 40 درجة، وعلى جنوب الصعيد 43 درجة والمحسوسة 44 درجة.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري ستستقر عند 37 درجة يومي الخميس والجمعة، قبل أن تتراجع إلى 36 درجة اعتبارا من السبت وحتى الاثنين المقبل، فيما تتراوح على السواحل الشمالية بين 30 و32 درجة، والمحسوسة بين 34 و36 درجة.

وبالنسبة لشمال الصعيد، أشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى خلال الفترة نفسها ستتراوح بين 36 و38 درجة، والمحسوسة بين 38 و40 درجة، بينما تتراوح على جنوب الصعيد بين 40 و43 درجة، والمحسوسة بين 41 و44 درجة.

ولفتت إلى تكون شبورة مائية من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحا، قد تكون كثيفة أحيانا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
كما تشهد أغلب الأنحاء نشاطا للرياح أحيانا، يعمل على تلطيف الأجواء على بعض المناطق المكشوفة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

وأوضحت أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، حيث تتراوح متوسطات الرطوبة العظمى ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 80 و85%، وعلى السواحل الشمالية بين 90 و95%، بينما تتراوح على شمال الصعيد بين 60 و66%، وعلى جنوب الصعيد بين 30 و35%.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى متابعة التحديثات الصادرة عنها بشأن الظواهر الجوية المتوقعة، واتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عنها.

ارتفاع درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد ارتفاع نسب الرطوبة درجات الحرارة نسب الرطوبة

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