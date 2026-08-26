إيمي طلعت زكريا تكشف سعادتها بصورة لوالدها الراحل في أحد الكافيهات

شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا، صورة مرسومة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا داخل أحد الكافيهات بالتجمع الخامس.

وعلقت إيمي الصورة عبر حسابها على فيسبوك: «من أجمل الحاجات اللي اتعملي فيها منشن كتير هي صورة لبابا مرسومة في أحد الكافيهات بالتجمع الخامس، فرحت بيها أوي بصراحة».

وأضافت: «وأكيد إن شاء الله كل حد بيشوفها ويفتكره بيدعيله ويترحم عليه، لأن ده أهم شيء».

وكانت قد حلت الفنانة إيمي طلعت زكريا ضيفة على أحد البرامج التليفزيونية، والذي تقوم بتقديمه الفنانة مروة عبد المنعم.

وقالت إيمي طلعت زكريا: مكتشفناش إن بابا متجوز والدة هنا الزاهد إلا لما مرض، مكناش نعرف، خاصة إنه كان حنين أوي على ماما، وهي كمان كانت ست مطيعة، وزوجة أصيلة فضلت واقفة معاه لحد ما خف.

وتابعت إيمي طلعت زكريا: مرات أبويا كانت بتقول لي إنتي اللي ضرتي مش مامتك، وبابا قدر يمنع أي غيرة بيني وبين هنا الزاهد.



