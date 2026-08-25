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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيلم وثائقي عن غزة ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجان فينيسيا

مهرجان فينيسيا السينمائي
مهرجان فينيسيا السينمائي
محمد نبيل

انضم فيلم وثائقي عن غزة، للمخرجين الإسرائيليين يوفال أبراهام وراحيل تسور، إلى الاختيارات الرسمية للدورة الثالثة والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، المقرر إقامتها بين 2 و12 سبتمبر المقبل.
 

يذكر أن المخرجَين سبق أن شاركا في إخراج الفيلم الوثائقي "لا أرض أخرى" (No Other Land)، الذي حاز جائزة الأوسكار.

تنطلق فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان البندقية السينمائي الدولي بالعرض العالمي الأول لفيلم "Ink" للمخرج البريطاني داني بويل، وذلك في الثاني من سبتمبر، داخل الصالة الكبرى لقصر السينما بجزيرة الليدو.
 

ويمنح اختيار الفيلم لافتتاح المهرجان البرنامج دفعة بريطانية بارزة، في دورة تبدو أقل اعتمادًا على وفرة الإنتاجات الهوليوودية الضخمة، وأكثر ميلًا إلى سينما المؤلف والأعمال الدولية المشتركة.

وتترأس النجمة والمخرجة الأميركية ماجي جيلينهال لجنة التحكيم الدولية للمسابقة الرسمية في مهرجان البندقية السينمائي، والتي تتولى منح جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم وسائر الجوائز الرئيسية.
 

وتضم اللجنة في عضويتها المخرجة وكاتبة السيناريو التونسية كوثر بن هنية، والمؤلف الموسيقي والفنان البريطاني دانيال بلومبرغ، والباحث الإيطالي فرانشيسكو كاسيتي، والمخرج الفرنسي كزافييه جانولي، والمخرجة الأفغانية شهربانو سادات، والمخرج والمنتج جوني تو من هونج كونج.
 

ويمنح حضور بن هنية في اللجنة المشاركة العربية بُعدًا يتجاوز عرض الأفلام إلى الإسهام المباشر في تقييم أبرز أعمال الدورة، بعدما رسخت المخرجة التونسية مكانتها كواحدة من أبرز أصوات السينما المعاصرة.

غزة مهرجان فينيسيا فينيسيا

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