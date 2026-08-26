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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حلوى المولد النبوي.. 10 نصائح لتناولها دون الإضرار بالصحة

نصائح لتناول حلوى المولد بأمان
نصائح لتناول حلوى المولد بأمان
آية التيحي

تزامنًا مع اقتراب المولد النبوي الشريف، يزداد الإقبال على شراء وتناول حلوى المولد بمختلف أنواعها، إلا أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى زيادة استهلاك السكريات والسعرات الحرارية، خاصة لدى الأطفال ومرضى السكري والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

نصائح لتناول حلوى المولد بأمان

وقدم الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، مجموعة من النصائح المهمة التي تساعد على تناول حلاوة المولد باعتدال والاستمتاع بها مع تقليل الأضرار الصحية المحتملة.

وفي تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أوضح الدكتور معتز القيعي أن اختيار نوع حلوى المولد والكمية المتناولة يلعبان دورًا مهمًا في الحفاظ على النظام الغذائي، مشيرًا إلى عدد من النصائح، أبرزها:

ـ حلوى المولد للأشخاص النحفاء:
أكد الدكتور معتز القيعي أن الأشخاص النحفاء يمكنهم تناول حلوى المولد، لكن من الأفضل عدم الاعتماد على الأطعمة غير الصحية الغنية بالسكر الأبيض وسكر الجلوكوز لزيادة الوزن.

وأشار إلى إمكانية اختيار أنواع حلوى المولد المصنوعة باستخدام عسل النحل أو التي تحتوي على كميات أقل من السكر الأبيض.

ـ تناول قطعتين بعد الوجبات:
يمكن للأشخاص النحفاء تناول نحو قطعتين من حلوى المولد بعد الوجبات أو كوجبة صغيرة، مع مراعاة إجمالي السعرات التي يحصل عليها الشخص على مدار اليوم.

نصائح لتناول حلوى المولد بأمان

ـ تحذير للأطفال المصابين بحساسية المكسرات:
وشدد الدكتور معتز القيعي على ضرورة الانتباه عند تقديم حلوى المولد للأطفال الذين يعانون من حساسية المكسرات، مع اختيار الأنواع التي تناسب حالتهم وتجنب أي مكونات قد تسبب لهم أعراض الحساسية.

ـ ممارسة الرياضة بعد تناول حلوى المولد:
ونصح أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية بممارسة التمارين الرياضية، مع زيادة مدة أو شدة النشاط البدني وفقًا لقدرة كل شخص وحالته الصحية، خاصة مع زيادة تناول الحلويات خلال موسم المولد.

نصائح لتناول حلوى المولد بأمان

ـ تناول الحلوى يوميًا للنحفاء:
وأضاف الدكتور معتز القيعي أن الأشخاص النحفاء يمكنهم تناول حلاوة المولد يوميًا ضمن نظام غذائي مناسب، مع مراعاة الكميات وعدم الاعتماد على الحلويات كمصدر أساسي للتغذية.

ـ حلوى المولد لمرضى السمنة:
أما الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، فنصحهم الدكتور معتز القيعي بالاكتفاء بكمية صغيرة من حلوى المولد مرة أو مرتين أسبوعيًا على الأكثر، مع مراعاة النظام الغذائي والنشاط البدني.

نصائح لتناول حلوى المولد بأمان

ـ اختيار حلوى المولد قليلة السكر:
وأوضح أن من الأفضل اختيار الأنواع التي تحتوي على المكسرات وتكون أقل في السكر نسبيًا، مع تقليل تناول الأنواع التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر، مثل الملبن.

ـ تحضير حلوى المولد في المنزل:
ومن الخيارات التي تساعد على التحكم في مكونات حلاوة المولد إعدادها في المنزل، حيث يمكن تقليل كمية الزيوت المستخدمة واختيار مكونات أفضل، مع إمكانية استخدام عسل النحل وفقًا للوصفة المناسبة.

نصائح لتناول حلوى المولد بأمان

ـ تقنين حلوى المولد للأطفال:
وشدد الدكتور معتز القيعي على ضرورة تقنين كمية حلوى المولد التي يتناولها الأطفال، خاصة الأنواع الغنية بالسكر، لتجنب الإفراط في السعرات الحرارية وتقليل احتمالية زيادة الوزن.

ـ مرضى السكري وحلوى المولد:
وبالنسبة إلى مرضى السكري، أوصى الدكتور معتز القيعي بتقنين كميات حلوى المولد التي يتم تناولها، مع ضرورة متابعة مستويات السكر في الدم بعد تناولها، والالتزام بتعليمات الطبيب والنظام الغذائي المحدد لكل حالة.

نصائح لتناول حلوى المولد بأمان

أفضل طريقة لتناول حلوى المولد

وأكد الدكتور معتز القيعي أن تناول حلوى المولد النبوي لا يعني بالضرورة الحرمان منها، وإنما يجب التركيز على الاعتدال واختيار الكمية والنوع المناسبين لكل شخص، خاصة مع اختلاف الاحتياجات الغذائية بين النحفاء والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والأطفال ومرضى السكري.

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