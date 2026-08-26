دعوى جديدة ضد سارة نتنياهو.. اتهامات بالإهانة والعنصرية وإجبار موظف على أعمال مُهينة

رفع موظف سابق في مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوى قضائية ضد سارة نتنياهو، زاعمًا أنها أساءت إليه لفظيًا، وأجبرته على القيام بأعمال مهينة، ووجهت إليه عبارات عنصرية، وفقًا لتقارير عبرية.

ويزعم رامي بن حمو، الذي عمل في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ومقر إقامته لأكثر من عقد، أن سارة نتنياهو وصفته بأنه «المغربي غير المتحضر»، إلى جانب توجيه عبارات مهينة أخرى إليه.

كما يزعم بن حمو أنها كانت تجبره على العمل لساعات طويلة بشكل غير قانوني، وتأمره بتنظيف نعال حذائها باستخدام مناديل مبللة، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتدعي الدعوى أنه في حال عدم امتثاله لأوامرها، «كان يتعرض لهجمات قاسية وإهانات».

اتهامات سابقة ضد سارة نتنياهو

وتواجه سارة نتنياهو اتهامات منذ سنوات تتعلق بإساءة معاملة موظفين، بما في ذلك مزاعم بالاعتداء اللفظي أو الجسدي عليهم، فيما حصل موظفون قالوا إنهم تعرضوا للأذى على تعويضات من المحاكم في قضايا سابقة.

كما رفع موظف آخر دعوى قضائية ضدها خلال الشهر الماضي، في أحدث حلقة من سلسلة الدعاوى والاتهامات التي ارتبط اسمها بها خلال السنوات الماضية.

من جانبها، تنفي عائلة نتنياهو هذه الادعاءات، وتلمح إلى أن هذه الاتهامات تهدف إلى الإضرار بفرص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة.