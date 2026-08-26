حسام عبد المجيد يرد على اتهامه بـ«الكوبري»: طموحي الاحتراف منذ 4 سنوات

ردَّ حسام عبد المجيد، لاعب لودوجوريتس البلغاري ومنتخب مصر، على الانتقادات التي طالته بعد انتقاله للاحتراف، خاصة ما تردد بشأن خروجه من الزمالك من أجل أن يكون «كوبري» للانتقال إلى نادٍ آخر.

وقال عبد المجيد، خلال تصريحاته عبر برنامج «أوضة اللبس» المذاع على قناة النهار: «قيل إني هطلع كوبري، لكن أنا لا أفكر في ذلك، أنا طموحي الاحتراف منذ 4 سنوات».

وأضاف: «الناس معذورة لأنها لم تر لاعبًا من أولاد الزمالك احترف وعاد مجددًا، رأينا مصطفى محمد تألق، وكل خطوات الاحتراف مفيدة لمنتخب مصر».

وأكد مدافع لودوجوريتس أن هدفه الأساسي من خوض تجربة الاحتراف هو تطوير مستواه والانتقال مستقبلًا إلى دوري أقوى، مشددًا على رغبته في تمثيل مصر بصورة مشرفة خلال تجربته الجديدة.