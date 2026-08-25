النصر يقلب الطاولة على الاتفاق ويحقق ريمونتادا مثيرة في الدوري السعودي

حقق فريق النصر فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه الاتفاق بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للموسم الجديد.

وشهدت المباراة بداية صعبة للنصر، بعدما تعرض حارسه بينتو للطرد في الدقيقة 12، إثر عرقلته موسى ديمبيلي خارج منطقة الجزاء، ليكمل «العالمي» اللقاء بـ10 لاعبين.

ورغم النقص العددي، نجح الاتفاق في استغلال أفضليته وسجل هدفين، قبل أن ينتفض النصر في الشوط الثاني ويقلب تأخره إلى انتصار ثمين بثلاثة أهداف.

وتألق السنغالي ساديو ماني بصورة لافتة، بعدما سجل هدفين قاد بهما النصر للعودة في النتيجة، قبل أن يضيف هدف الفوز القاتل في الدقائق الأخيرة، ليحسم «العالمي» المواجهة بنتيجة 3-2.

وبهذا الفوز، واصل النصر انطلاقته المثالية في دوري روشن، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، ليحافظ على العلامة الكاملة ويعزز موقعه بين فرق الصدارة.

وكان الفريقان قد دخلا المباراة برصيد 6 نقاط لكل منهما بعد الفوز في أول جولتين، ما جعل المواجهة بمثابة صراع مباشر على صدارة جدول الترتيب.