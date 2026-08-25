عبد الله السعيد يجهز للعودة مع الزمالك أمام بتروجيت

اكد مصدر موثوق من نادي الزمالك اقترب عودة عبد الله السعيد، لاعب وسط الزمالك، للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي وتجهيزي بالتنسيق مع الجهاز الفني والطبي.

وأشار المصدر في تصريحات لصدي البلد الي عقد عبدالله السعيد جلسة مع الكابتن معتمد جمال، المدير الفني، ومدرب الأحمال وطبيب الفريق، عقب عودته للتدريبات، تم خلالها الاتفاق على خضوع اللاعب لبرنامج تجهيز لمدة أسبوعين، تمهيدًا لعودته بشكل تدريجي للمباريات.

وكان عبد الله السعيد يرغب في الدخول كبديل خلال مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي غدًا، إلا أن الجهاز الفني استقر في النهاية على عدم التعجل في عودته، ومنحه الوقت الكافي لاستعادة جاهزيته البدنية والفنية.

ومن المنتظر أن تكون عودة السعيد للمشاركة مع الزمالك بداية من مواجهة منتخب السويس بتروجيت، المقرر لها يوم 31 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري



