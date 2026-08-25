بوركيني وبوروندي.. كاف يعلن أسماء حكام مباراتي الزمالك وبطل جيبوتي بأبطال إفريقيا

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، أسماء حكما مباراتي الزمالك وفريق إيه إس بورت بطل جيبوتي، يومي 4 و12 سبتمبر في ذهاب وإياب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأسند "كاف" إدارة مباراة الذهاب إلى طاقم تحكيم من بوركينا فاسو يضم حميدو ديرو حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه لامين دوفينت أدولف، وداودا تراوري، والحكم الرابع جان واتارا.. كما تم تعيين الجنوب سوداني سيبيت ليبراتو بيجي راسا مراقبا للمباراة.

أما لقاء الإياب يوم 12 من الشهر القادم، فسيديره طاقم حكام من بوروندي يتكون من برتراند مانريكيزا حكما للساحة، ويعاونه رينوفات بيزوموريمي، وجان برتراند إرانكوندا، والحكم الرابع رودريج بيجيرمانا.. ويتواجد الليبي جمال سالم إمبايا مراقبا للمباراة.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك حصل على موافقة النادي الجيبوتي على إقامة مباراتي الذهاب والإياب في القاهرة.