الأسطورة يقترب من رقم جديد.. محمد صلاح يحتاج هدفًا واحدًا فقط لدخول التاريخ

يواصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ في الملاعب الأوروبية، بعدما اقترب من تحقيق إنجاز استثنائي قد يضعه ضمن قائمة تضم خمسة لاعبين فقط في تاريخ كرة القدم.

ويأتي ذلك قبل المباراة المقبلة لـمحمد صلاح مع طرابزون سبور، بعدما تألق اللاعب في المباراة السابقة وسجل هدفين، ليواصل تقديم مستويات مميزة مع فريقه.

ووفقًا للإحصائية المتداولة، نجح صلاح خلال مسيرته في تسجيل أهداف في جميع دقائق المباراة الـ90، باستثناء الدقيقة التاسعة، ليصبح على بُعد هدف واحد في هذه الدقيقة من إكمال الرقم التاريخي.

وفي حال تمكن قائد منتخب مصر من التسجيل في الدقيقة التاسعة خلال إحدى مبارياته المقبلة، سيصبح خامس لاعب فقط في تاريخ كرة القدم ينجح في إحراز أهداف خلال كل دقيقة من الدقائق الـ90 على مدار مسيرته.

ويمنح تألق صلاح في المباراة الماضية وتسجيله هدفين دفعة قوية له قبل المواجهة المقبلة، التي يترقب خلالها الجمهور المصري والتركي مواصلة النجم المخضرم تألقه وتسجيله أهدافًا جديدة.

ويواصل محمد صلاح صناعة الأرقام القياسية خلال مسيرته، بعدما أصبح من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية والعربية، مع اقترابه من إضافة إنجاز جديد إلى سجله الحافل.