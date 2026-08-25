اللجنة العسكرية لحلف الناتو تبحث دعم أوكرانيا خلال اجتماعها في كوبنهاجن سبتمبر المقبل

تعقد اللجنة العسكرية التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، اجتماعًا على مستوى رؤساء أركان الدفاع لدعم أوكرانيا، وذلك في الفترة من 18 إلى 19 سبتمبر المقبل في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

ومن المقرر أن يترأس الاجتماع رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، الأدميرال جوزيبي كافو دراجوني، كما سيحضر الاجتماع القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا الجنرال أليكسيس جرينكيويتش، والقائد الأعلى للتحول في الحلف الأدميرال بيير فاندير، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وستبحث القيادة العسكرية لحلف الناتو نتائج قمة الناتو التي عُقدت في أنقرة، لاسيما من خلال تناول مسألة تعزيز الردع والدفاع الجماعيين للحلف والابتكار والتكنولوجيا ودعم أوكرانيا.

يذكر أن اللجنة العسكرية على مستوى رؤساء أركان الدفاع تجتمع مرتين في السنة، في يناير ومايو، في مقر حلف الناتو في بروكسل، كما تستضيف إحدى الدول الحليفة مؤتمر اللجنة العسكرية، الذي يجمع كل رؤساء أركان الدفاع البالغ عددهم 32، مرة واحدة في السنة، ويمكن عقد اجتماعات استثنائية أخرى خلال العام عند الضرورة.