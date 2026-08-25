رسميًا.. برونو فيرنانديز يحصد جائزة لاعب العام في إنجلترا

توج البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، بجائزة أفضل لاعب في العام من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية «PFA» لعام 2026، خلال حفل توزيع جوائز الرابطة في نسخته الـ53، والذي أقيم بمدينة مانشستر.

وحسم فيرنانديز الجائزة بعد منافسة قوية مع 5 لاعبين، حيث تفوق على ثلاثي آرسنال ديكلان رايس، وديفيد رايا، وجابرييل ماجالهايس، بالإضافة إلى ثنائي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند وريان شرقي.

وتُمنح جائزة أفضل لاعب في العام من خلال تصويت اللاعبين المحترفين أنفسهم، ما يمنح تتويج برونو فيرنانديز أهمية خاصة باعتباره جاء باختيار زملائه في الملاعب الإنجليزية.

وقدم قائد مانشستر يونايتد موسمًا استثنائيًا، بعدما نجح في صناعة 21 هدفًا خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في المسابقة.

كما لعب اللاعب البرتغالي دورًا بارزًا في تحسن نتائج مانشستر يونايتد تحت قيادة مايكل كاريك، وساهم في إنهاء الفريق الموسم في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأتي جائزة رابطة اللاعبين المحترفين لتضيف إنجازًا جديدًا إلى موسم فردي مميز لبرونو فيرنانديز، بعدما سبق له الحصول على جائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب جائزة أفضل لاعب في العام المقدمة من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية.

وبهذا التتويج، يواصل قائد مانشستر يونايتد حصد أبرز الجوائز الفردية في إنجلترا، بعدما قدم موسمًا لافتًا على المستويين التهديفي وصناعة الأهداف.