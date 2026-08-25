ريال مدريد يدرس إعارة البرازيلي "إندريك" مجدداً إلى ليون الفرنسي

يدرس نادي ريال مدريد الإسباني إعادة إعارة المهاجم البرازيلي الشاب "إندريك" إلى صفوف أولمبيك ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك لمنحه فرصة المشاركة بانتظام واكتساب المزيد من الخبرة بعيداً عن ملعب "سانتياجو برنابيو".

وذكر موقع "fichajes" الإسباني أن النادي الفرنسي يسعى لتكرار تجربة الإعارة الناجحة التي خاضها اللاعب صاحب الـ 20 عاماً خلال النصف الثاني من موسم 2025/2026، وشارك خلالها في 16 مباراة مسجلاً 5 أهداف وتقديم 7 تمريرات حاسمة، فضلاً عن خبرته الأوروبية في الدوري الأوروبي.

وأضاف أن ريال مدريد يفضل صيغة الإعارة لمدة موسم واحد للحفاظ على حقوق اللاعب الذي يمتد عقده حتى صيف عام 2030، لا سيما في ظل شدة المنافسة الهجومية ووجود أندية أخرى مهتمة بخدماته، أبرزها ليفربول الإنجليزي الذي أبدى اهتماماً بتقديم عرض مالي محتمل، بينما تترقب الإدارة حسم القرار النهائي خلال الأيام الأخيرة من الميركاتو.