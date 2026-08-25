جريمة تهز المرج.. شاب ينهي حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

شهدت منطقة المرج بمحافظة القاهرة جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها شاب في العقد الثاني من عمره، على يد شقيق خطيبته، إثر مشاجرة دامية نشبت بينهما داخل الشقة، بسبب خلافات عائلية، فيما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم وأداة الجريمة.

تفاصيل جريمة المرج

تلقى اللواء مدير أمن القاهرة إخطاراً من رئيس مباحث قسم شرطة المرج، يفيد بتلقي البلاغ بنشوب مشاجرة ووجود متوفى داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة بصحبة سيارة الإسعاف، وتبين من المعاينة الأولية مصرع شاب يبلغ من العمر 21 عاماً (يعمل بورشة ألوميتال)، إثر إصابته بطعنة نافذة في الظهر أسقطته قتيلًا في الحال.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى المطرية التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، وفرضت الأجهزة الأمنية كردوناً أمنياً بمحيط الحادث لاستكمال التحريات.

كثفت مباحث القسم تحرياتها لكشف ملابسات الحادث، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شقيق خطيبة المجني عليه (21 عاماً، ويعمل بإحدى المطاعم).

وكشفت التحقيقات والتحريات الأولية أن الجريمة وقعت بعدما علم المتهم مؤخرًا بحمل شقيقته من المجني عليه؛ مما دفعه للتوجه إلى الشاب لسرعة إتمام زيجتهما وحماية شرف العائلة، إلا أن النقاش الحاد خرج عن السيطرة وتطور إلى مشادة كلامية.

التحقيقات تكشف التفاصيل

أوضحت التحقيقات أن الموقف احتدم بين الطرفين، وتطورت المشادة إلى تشابك بالأيدي، فلم يتحمل المتهم غضبه، وتوجه إلى مطبخ الشقة واستل سكينًا، مسدداً للضحية طعنة قاتلة استقرت في ظهره، ليلفظ أنفاسه الأخيرة على الفور.

تمكنت مباحث القسم من القبض على المتهم وبحوزته أداة الجريمة (السكين المستخدم).

وبمواجهته، انهار واعترف بارتكاب الواقعة

و تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة بدقة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة