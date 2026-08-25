اعترضت على تحميل ركاب زيادة.. القبض على سائق ميكروباص تعدى على سيدة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالتعدى على إحدى السيدات بالسب بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 23/ الجارى وحال تواجدها بأحد المواقف الكائنة بدائرة قسم شرطة العطارين لإستقلال سيارة "ميكروباص" قام قائدها بالتعدى عليها بالسب لإعتراضها على رغبته فى تحميل عدد ركاب زائد.





أمكن تحديد وضبط السيارة "الميكروباص" الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق "لا يحمل رخصة قيادة" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات ، كما تبين إيجابية تعاطية لمخدر الحشيش.





تم التحفظ على السيارة "الميكروباص" .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





