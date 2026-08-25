مروان عطية يحصد جائزة أفضل هدف في الجولة الأولى بالدوري بتصويت الجماهير

حسمت جماهير الدوري المصري الممتاز المنافسة على جائزة أفضل هدف في الجولة الأولى، بعدما اختارت هدف مروان عطية، لاعب الأهلي، في شباك الشرقية إنبي، ليحصد الجائزة بعد تصويت الجماهير.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد أعلنت قائمة تضم 4 أهداف مرشحة للجائزة، على أن يكون اختيار الهدف الفائز من خلال تصويت الجماهير.

وضمت القائمة هدف مروان عطية مع الأهلي أمام الشرقية إنبي، إلى جانب هدف علي إيهاب لاعب الشرقية إنبي في شباك الأهلي، وهدف محمود زلاكة لاعب بيراميدز أمام غزل المحلة، وهدف أحمد علاء لاعب طلائع الجيش أمام المقاولون العرب.

وسجل مروان عطية هدف الأهلي في الدقيقة 34 من مباراة الشرقية إنبي، بعدما وصلت إليه الكرة خارج منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة قوية سكنت الشباك، ويقلص الفارق لفريقه بعدما كان متأخرًا بهدفين.

ولم يكن الهدف مجرد تقليص للفارق، إذ جاء ضمن ريمونتادا الأهلي التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 3-2، بعدما سجل أحمد سيد زيزو ومحمد مجدي أفشة الهدفين الثاني والثالث.

وتوج هدف مروان عطية بالجائزة بعد منافسة مع 3 أهداف أخرى، ليواصل لاعب الأهلي حصد الإشادة بعد البداية القوية له مع الفريق في الموسم الجديد.