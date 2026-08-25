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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نرحب بالنقد وليس تصفية حسابات.. عصام عبد الفتاح يوجه رسالة بشأن انتقادات الحكام

عصام عبد الفتاح يوجه رسالة بشأن انتقادات الحكام
عصام عبد الفتاح يوجه رسالة بشأن انتقادات الحكام
ميرنا محمود

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل مكالمة جمعته بعصام عبد الفتاح، الحكم الدولي السابق، للحديث عن أداء الحكام خلال الأسبوع الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن عصام عبد الفتاح أشاد بعدم اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» في أي من المباريات العشر التي أقيمت بالجولة الأولى، مؤكدًا أن ذلك لا يعني الاستغناء عن التقنية في المباريات المقبلة، خاصة أن هناك لقطات تحتاج إلى مراجعة.

وأوضح شوبير أن عبد الفتاح أشار إلى أن الموسم الماضي شهد اعتمادًا زائدًا من بعض الحكام على تقنية الفيديو، لدرجة أن الحكم كان يتخذ قراره وهو يفكر في إمكانية تدخل الـVAR، وهو ما جعل العودة للتقنية أكثر من اللازم مقارنة بما يحدث داخل الملعب.

كما أشاد عصام عبد الفتاح، وفقًا لما نقله شوبير، بأداء الحكم حمادة القلاوي خلال مباراة سيراميكا والقناة، بعدما احتسب ثلاث ركلات جزاء دون الحاجة للرجوع إلى تقنية الفيديو، معتبرًا أن ذلك يعكس استعادة الحكام لثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على اتخاذ القرارات الحاسمة داخل الملعب.

وتطرق شوبير إلى الجدل الذي أثير حول ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لصالح الأهلي في مباراة الشرقية إنبي، موضحًا أن عصام عبد الفتاح أكد أن الحكم كان في موقع مناسب لرؤية اللعبة واتخذ قراره بناءً على ما شاهده.

وأضاف أن مراجعة اللقطة أكدت صحة قرار الحكم باحتساب ركلة الجزاء، مشيرًا إلى أن عبد الفتاح رحب بوجود النقد ووجهات النظر المختلفة تجاه قرارات الحكام، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة ألا يتحول الأمر إلى تصفية حسابات.

وأكدت تصريحات شوبير أن هناك مؤشرات إيجابية ظهرت في الجولة الأولى بشأن أداء الحكام، مع استمرار الحاجة إلى تقنية الفيديو في الحالات واللقطات التي تستدعي تدخلها.

شوبير عصام عبد الفتاح تصريحات شوبير الدوري المصري الممتاز

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