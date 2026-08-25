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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير ينتقد أرضية ستاد القاهرة ويحذر من تدهورها: بنهلك الملعب الأقوى عندنا

شوبير
شوبير
ميرنا محمود

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، مؤكدًا أنها كانت الأقل جودة بين ملاعب الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، محذرًا من استمرار الضغط على الملعب بسبب كثرة المباريات التي يستضيفها.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إنه لا يوجه اللوم إلى المسؤولين عن استاد القاهرة، وإنما إلى منظومة استخدام الملاعب، موضحًا: «الأرضية الأقل جودة في الجولة الأولى من الدوري هي أرضية استاد القاهرة، محدش يزعل مني، ومش هلوم المسؤولين عن الاستاد، هلوم على السيستم نفسه».

وأضاف: «إحنا كده بنهلك الملعب الأقوى عندنا»، مشيرًا إلى إعجابه بمستوى عدد من الملاعب الأخرى، بينها استاد برج العرب، واستاد هيئة قناة السويس، واستاد المحلة، واستاد السويس الجديد، إلى جانب استاد طلائع الجيش.

وحذر شوبير من تراجع حالة أرضية استاد القاهرة مع مرور الوقت، قائلًا: «في البداية، خلي بالك، بنيجي على شهر ديسمبر كده أو يناير كل عبارات الإشادة بتنتقل لعبارات النقد».

وطالب بضرورة منح استاد القاهرة فرصة للحصول على قسط من الراحة، خاصة في ظل كثرة المباريات التي تقام عليه، موضحًا: «أتمنى استاد القاهرة ياخد نفسه شوية، 5 فرق بتلعب عليه كتير، والأهلي والزمالك وزد بيلعبوا عليه أفريقيا، ومنتخب مصر كمان».

وتأتي تصريحات شوبير بالتزامن مع الجدل حول كثرة الأندية التي تخوض مبارياتها على استاد القاهرة، بعدما تم الإعلان عن استضافة الملعب مباريات خمسة فرق خلال الموسم الجديد.

شوبير ارضيه الملاعب شوبير ينتقد ارضيه الملاعب تصريحات شوبير

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